Ноутбук CBR LP-15106 15.6" FHD IPS i5-1235U 16Gb 512Gb SSD Intel UHD Graphics Win 11Pro (CBR-LP-15106-16G512G-WP)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 440 руб.
В наличии
Код товара: 736050
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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.15
Описание товара Ноутбук CBR LP-15106 15.6" FHD IPS i5-1235U 16Gb 512Gb SSD Intel UHD Graphics Win 11Pro (CBR-LP-15106-16G512G-WP)
CBR сочетает современный стиль и производительность для динамичной работы. Серый корпус дополняет просторный 15,6-дюймовый IPS-экран с чётким разрешением 1920x1080 — ваш комфорт и яркое изображение в одном устройстве. Благодаря 10-ядерному Intel Core i5 с частотой 1,3 ГГц ноутбук легко справится с многозадачностью, а быстрый SSD обеспечивает молниеносную загрузку данных. 16 Гб оперативной памяти DDR4 будет достаточно для рабочих программ и повседневных задач. Работает на Windows 11 Pro, чтобы вы сразу могли приступить к делам.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
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Бренд
CBR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CBR LP
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
CBR сочетает современный стиль и производительность для динамичной работы. Серый корпус дополняет просторный 15,6-дюймовый IPS-экран с чётким разрешением 1920x1080 — ваш комфорт и яркое изображение в одном устройстве. Благодаря 10-ядерному Intel Core i5 с частотой 1,3 ГГц ноутбук легко справится с многозадачностью, а быстрый SSD обеспечивает молниеносную загрузку данных. 16 Гб оперативной памяти DDR4 будет достаточно для рабочих программ и повседневных задач. Работает на Windows 11 Pro, чтобы вы сразу могли приступить к делам.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Купить Ноутбук CBR LP-15106 15.6" FHD IPS i5-1235U 16Gb 512Gb SSD Intel UHD Graphics Win 11Pro (CBR-LP-15106-16G512G-WP) - по цене 50440 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук CBR LP-15106 15.6" FHD IPS i5-1235U 16Gb 512Gb SSD Intel UHD Graphics Win 11Pro (CBR-LP-15106-16G512G-WP)