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Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (71008302978) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (71008302978)

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Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (71008302978) - фото 1
Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (71008302978) - фото 2
Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (71008302978) - фото 3
Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (71008302978) - фото 4
Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (71008302978) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Infinix Inbook Y3 MAX
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (71008302978) - фото 1
  • Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (71008302978) - фото 2
  • Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (71008302978) - фото 3
  • Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (71008302978) - фото 4
  • Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (71008302978) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 430 руб. 
Начислим 839 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734142
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (71008302978)
52 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix Inbook Y3 MAX
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.78

Описание товара Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (71008302978)

Infinix выводит мобильность на новый уровень с этим мощным ноутбуком. Большой 16-дюймовый экран с ярким разрешением 1920x1200 идеально подходит для работы с графикой, учёбы и развлечений. Модель работает на современном процессоре AMD Ryzen 7 и оснащена 16 Гб оперативной памяти — скорость гарантирована даже в режиме многозадачности. Графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечивает плавную работу с визуальным контентом. Встроенный SSD на 512 Гб позволяет мгновенно запускать приложения и хранить внушительный объём файлов. Лёгкий корпус весит всего 1,78 кг — брать его с собой легко и удобно. Клавиатура с подсветкой помогает работать и учиться даже при слабом освещении, а встроенный кард-ридер решает вопросы с быстрым переносом данных. Установленная Windows 11 Home делает работу интуитивно понятной. Версия Bluetooth v5.2 обеспечивает быструю и стабильную связь с аксессуарами. Надёжная батарея типа Li-Pol идеально подойдёт для динамичного дня.

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (71008302978)




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix Inbook Y3 MAX
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Infinix выводит мобильность на новый уровень с этим мощным ноутбуком. Большой 16-дюймовый экран с ярким разрешением 1920x1200 идеально подходит для работы с графикой, учёбы и развлечений. Модель работает на современном процессоре AMD Ryzen 7 и оснащена 16 Гб оперативной памяти — скорость гарантирована даже в режиме многозадачности. Графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечивает плавную работу с визуальным контентом. Встроенный SSD на 512 Гб позволяет мгновенно запускать приложения и хранить внушительный объём файлов. Лёгкий корпус весит всего 1,78 кг — брать его с собой легко и удобно. Клавиатура с подсветкой помогает работать и учиться даже при слабом освещении, а встроенный кард-ридер решает вопросы с быстрым переносом данных. Установленная Windows 11 Home делает работу интуитивно понятной. Версия Bluetooth v5.2 обеспечивает быструю и стабильную связь с аксессуарами. Надёжная батарея типа Li-Pol идеально подойдёт для динамичного дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (71008302978) - по цене 52430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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