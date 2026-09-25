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CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14" {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} купить с доставкой в Москве
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CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14" {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home}

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CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 1
CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 2
CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 3
CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 4
CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 5
CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 6
CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 7
CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 8
CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Chuwi Corebook X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 1
  • CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 2
  • CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 3
  • CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 4
  • CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 5
  • CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 6
  • CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 7
  • CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 8
  • CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14&quot; {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 350 руб. 
Начислим 758 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748723
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14" {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home}
47 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chuwi
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi Corebook X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46,2 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х7
Вес, кг.
2.15

Описание товара CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14" {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home}

Ноутбуки Chuwi с 14-дюймовым IPS-экраном созданы для комфортной работы, учёбы и повседневных задач. Разрешение 2160?1440 обеспечивает чёткое, детализированное изображение, а встроенная графика AMD Radeon отвечает за отображение контента без необходимости в отдельной видеокарте. SSD-накопитель помогает быстрее работать с файлами и приложениями, а оперативная память DDR4 поддерживает плавную многозадачность. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее в условиях недостаточного освещения. Скорость сетевого адаптера до 1000 Мбит/с и поддержка Wi?Fi 802.11ac обеспечивают быстрый доступ к сети.

Отзывы о товаре CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14" {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home}




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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi Corebook X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46,2 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Chuwi с 14-дюймовым IPS-экраном созданы для комфортной работы, учёбы и повседневных задач. Разрешение 2160?1440 обеспечивает чёткое, детализированное изображение, а встроенная графика AMD Radeon отвечает за отображение контента без необходимости в отдельной видеокарте. SSD-накопитель помогает быстрее работать с файлами и приложениями, а оперативная память DDR4 поддерживает плавную многозадачность. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее в условиях недостаточного освещения. Скорость сетевого адаптера до 1000 Мбит/с и поддержка Wi?Fi 802.11ac обеспечивают быстрый доступ к сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


CHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14" {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb/SSD512Gb/Vega 7/Win11Home} - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 47350 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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