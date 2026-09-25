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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 030 руб. 
Начислим 833 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742936
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370)
52 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370)

Ноутбук ASUS Vivobook 15?1504MA-BQ224 с диагональю 15.6" имеет IPS-экран с разрешением 1920?1080 и матовой поверхностью. В основе устройства — шестиядерный процессор Intel Core i5 320 с частотой до 4.6 ГГц в режиме Turbo. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ DDR5, а для хранения данных выделен SSD объёмом 512 ГБ.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ASUS Vivobook 15?1504MA-BQ224 с диагональю 15.6" имеет IPS-экран с разрешением 1920?1080 и матовой поверхностью. В основе устройства — шестиядерный процессор Intel Core i5 320 с частотой до 4.6 ГГц в режиме Turbo. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ DDR5, а для хранения данных выделен SSD объёмом 512 ГБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB17I2-M01370) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 52030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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