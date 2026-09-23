Ноутбук HP ProBook 445 G9 14" R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 445 G9 14" R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA)
Стильный серебристый ноутбук HP весит всего 1,38 кг — он легко поместится в рюкзаке или сумке и не добавит тяжести в дороге. Яркий 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 порадует чётким изображением и комфортным просмотром видео, работой с документами и графикой. Процессор AMD Ryzen 5 с 6 ядрами и частотой 2,3 ГГц обеспечивает достойную производительность для многозадачности – работать, учиться и отдыхать можно без подтормаживаний. Объём оперативной памяти 8 ГБ подойдёт для запуска нескольких приложений одновременно. Встроенный сканер отпечатка пальца делает вход быстрым и защищает ваши данные. Операционная система Windows 11 Home уже установлена — можно сразу приступать к работе.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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