3596973215468, Various Artists, Hotel Costes 3 виниловая пластинка

Трек-лист

Ambrosia - A Reminiscent Drive, Where Do I Begin (Away Team Mix) - Shirley Bassey, Les Chrysanth?mes - Cosmos Sound Club, Hi-fi Trumpet (Boyz from Brazil Mix) - Stereo Action Unlimited, Yachts (A Man Called Adam Mix) - Coco Steel & Lovebomb, Late Lounge Lover - Hacienda, Latazz - The Funky Lowlives, Appollo (Adam Goldstone Edit) - Cujo & Superstars of Rock, Cruisin' - Can 7, Timeless (Orange Factory Remix) - Gazzara, PNC Aux Portes - Stephane Pompougnac, Cleopatra in New York - Nickodemus, Elect