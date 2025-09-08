Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка
"What Lies Beneath" - ремастированное переиздание третьего студийного альбома финской певицы Тарьи Турунен, выпущенного в 2010 году. Это была первая работа певицы, в которой она была указана в качестве композитора для каждого трека. Альбом был смикширован в '62 Studios в Остине, штат Техас, Тимом Палмером, который также работал с U2 и Pearl Jam. После выхода он достиг 6-й позиции в Финляндии и попал на 4-е место в Billboard's "Top Heatseekers". Издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле. Тарья Сойле Сусанна Турунен Кабули - финская рок-певица, пианистка, композитор, бывшая вокалистка симфоник-метал-группы Nightwish. 21 октября 2005 года, после завершающего мирового турне в поддержку альбома Once в Хартвалл-арене, Хельсинки, была уволена из состава группы. Решение об увольнении было распространено в виде открытого письма, которое Тарья получила сразу после концерта от имени остальных участников коллектива. После ухода из Nightwish занимается сольным творчеством. Записала два рождественских альбома "Henk?ys ikuisuudesta" (2006), "From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)" (2017), классический альбом "Ave Maria - En Plein Air" (2015), пять студийных альбомов: "My Winter Storm" (2007), "What Lies Beneath" (2010), "Colours in the Dark" (2013), "The Shadow Self" (2016), "In The Raw" (2019); и три мини-альбома: "The Seer" (2008), "Left in the Dark" (2014), "The Brightest Void" (2016). Тарья была номинирована на шесть наград Emma, а в 2009 была предварительно номинирована на премии Грэмми.
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Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка надежная. Качество звука замечательное! Масса тихая, иногда только негромкие щелчки. Но это не напрягает, т.к. слышны они только в очень тихих местах.
Отзывы о товаре Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка надежная. Качество звука замечательное! Масса тихая, иногда только негромкие щелчки. Но это не напрягает, т.к. слышны они только в очень тихих местах.