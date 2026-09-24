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Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка

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Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 1
Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 2
Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 3
Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 4
Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 5
Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 6
Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 7
Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 8
Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Angel Olsen
Альбом (сингл)
Whole Mess
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 1
  • Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 2
  • Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 3
  • Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 4
  • Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 5
  • Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 6
  • Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 7
  • Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 8
  • Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667379
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605235417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Angel Olsen
Альбом (сингл)
Whole Mess
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Whole Mess, Too Easy (Bigger Than Us), ( Love) Cassette, (We Are All Mirrors), (Summer Song), Waving, Smiling, Tonight (Without You), Lark Song, Impasse (Workin For The Name), Chance (Forever Love), What It Is (What It Is)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир глубоких эмоций и исключительного звучания с виниловой пластинкой Angel Olsen / Whole Mess. Этот альбом окунет вас в атмосферу интимности и искренности исполнения каждой ноты и слова. Дайте себе возможность погрузиться в уникальный музыкальный опыт, который перенесет вас в мир гармонии и музыкальной искренности. Whole Mess на виниле представляет собой настоящий шедевр, который откроет новые грани вашего восприятия искусства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Angel Olsen / Whole Mess и погрузиться в потрясающий мир музыкальных откровений. Сделайте ваше прослушивание запоминающимся и уникальным – ощутите мощь и красоту звука в каждой ноте и каждой мелодии.

Отзывы о товаре Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605235417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Angel Olsen
Альбом (сингл)
Whole Mess
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Whole Mess, Too Easy (Bigger Than Us), ( Love) Cassette, (We Are All Mirrors), (Summer Song), Waving, Smiling, Tonight (Without You), Lark Song, Impasse (Workin For The Name), Chance (Forever Love), What It Is (What It Is)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в мир глубоких эмоций и исключительного звучания с виниловой пластинкой Angel Olsen / Whole Mess. Этот альбом окунет вас в атмосферу интимности и искренности исполнения каждой ноты и слова. Дайте себе возможность погрузиться в уникальный музыкальный опыт, который перенесет вас в мир гармонии и музыкальной искренности. Whole Mess на виниле представляет собой настоящий шедевр, который откроет новые грани вашего восприятия искусства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Angel Olsen / Whole Mess и погрузиться в потрясающий мир музыкальных откровений. Сделайте ваше прослушивание запоминающимся и уникальным – ощутите мощь и красоту звука в каждой ноте и каждой мелодии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Angel Olsen - Whole New Mess (0656605235417) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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