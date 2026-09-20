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Julie London - Calendar Girl (8436563184840) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Julie London - Calendar Girl (8436563184840) виниловая пластинка

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8436563184840, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl - фото 1
8436563184840, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl - фото 2
8436563184840, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl - фото 3
8436563184840, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8436563184840, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl - фото 1
  • 8436563184840, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl - фото 2
  • 8436563184840, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl - фото 3
  • 8436563184840, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667281
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Характеристики

Бренд
SoundsGood
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julie London - Calendar Girl (8436563184840) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу неповторимой элегантности с виниловой пластинкой Julie London / Calendar Girl (1LP). Этот альбом от знаменитой певицы Julie London поразит вас своей непринужденной шиковностью и невероятной музыкальной тонкостью. Calendar Girl - это коллекция изысканных мелодий и неповторимого вокала, который заставит вас забыться в мягких звуках и уютной атмосфере. Каждая композиция на этой пластинке несет в себе частичку ностальгии и романтики, делая прослушивание настоящим удовольствием для души. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Julie London / Calendar Girl (1LP) и окунуться в мир утонченной музыкальной красоты. Это приобретение станет прекрасным дополнением к вашей коллекции и источником неповторимых эмоций при каждом прослушивании.

Отзывы о товаре Julie London - Calendar Girl (8436563184840) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SoundsGood
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Погрузитесь в атмосферу неповторимой элегантности с виниловой пластинкой Julie London / Calendar Girl (1LP). Этот альбом от знаменитой певицы Julie London поразит вас своей непринужденной шиковностью и невероятной музыкальной тонкостью. Calendar Girl - это коллекция изысканных мелодий и неповторимого вокала, который заставит вас забыться в мягких звуках и уютной атмосфере. Каждая композиция на этой пластинке несет в себе частичку ностальгии и романтики, делая прослушивание настоящим удовольствием для души. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Julie London / Calendar Girl (1LP) и окунуться в мир утонченной музыкальной красоты. Это приобретение станет прекрасным дополнением к вашей коллекции и источником неповторимых эмоций при каждом прослушивании.
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Отзывы


Julie London - Calendar Girl (8436563184840) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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