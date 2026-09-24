5400863092627, Deus, How To Replace It виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 5400863092627, Deus, How To Replace It виниловая пластинка
"How To Replace It" - студийный альбом 2023 года бельгийской рок-группы Deus. Deus - бельгийская рок-группа, образованная в Антверпене в 1991 году. Музыка группы известна своим экспериментальным и эклектичным стилем, включающим элементы рока, поп-музыки, джаза и электронной музыки. Состав группы менялся на протяжении многих лет, но основными участниками являются Том Барман (вокал, гитара), Клаас Янзунс (скрипка, клавишные) и Стефан Миссегерс (ударные). Deus выпустили свой первый мини альбом, "Zea", в 1993 году, но именно их полноформатный альбом "Worst Case Scenario" (1994) привлек к ребятам международное внимание. Альбом был высоко оценен за его изобретательное и непредсказуемое звучание и включал хитовый сингл "Suds & Soda". Последующие альбомы, включая "In a Bar, Under the Sea" (1996), "The Ideal Crash" (1999) и "Pocket Revolution" (2005), продолжали демонстрировать уникальное звучание группы и заслужили признание критиков. Deus много гастролировали и выступали на разных крупных фестивалях по всему миру. Они также сотрудничали с другими артистами, включая проект dEUS vs. Absynthe Minded, объединивший музыку Deus и бельгийской группы Absynthe Minded. Группа продолжает записываться и выступать, их последний альбом "How To Replace It" вышел в 2023 году.
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