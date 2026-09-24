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John Coltrane - Giant Steps (Analogue) (0753088751073) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Coltrane - Giant Steps (Analogue) (0753088751073) виниловая пластинка

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John Coltrane - Giant Steps (Analogue) (0753088751073) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Giant Steps (Analogue) (0753088751073) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - Giant Steps (Analogue) (0753088751073) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - Giant Steps (Analogue) (0753088751073) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
GIANT STEPS
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Giant Steps (Analogue) (0753088751073) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Giant Steps (Analogue) (0753088751073) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - Giant Steps (Analogue) (0753088751073) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - Giant Steps (Analogue) (0753088751073) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667162
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Загружаем...
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John Coltrane - Giant Steps (Analogue) (0753088751073) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088751073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
GIANT STEPS
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Giant Steps, Cousin Mary, Countdown, Spiral, Syeedas Song Flute, Naima, P.C.
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Giant Steps (Analogue) (0753088751073) виниловая пластинка

Погрузитесь в удивительный мир джазовой музыки с виниловой пластинкой John Coltrane / Giant Steps (45 RPM, Limited) (2LP). Этот альбом - настоящий шедевр от легендарного саксофониста Джона Колтрейна. Композиции на этой пластинке поразят вас необыкновенным мастерством исполнения и глубоким музыкальным контентом. Giant Steps - это погружение в мир утонченных мелодий и искусства, которое окунет вас в атмосферу эмоционального взлета. Не упустите возможность купить виниловую пластинку John Coltrane / Giant Steps (45 RPM, Limited) (2LP) и ощутить всю величие музыкального таланта этого великого музыканта. Эта запись станет незаменимым дополнением к вашей коллекции и подарит вам незабываемые музыкальные впечатления.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре John Coltrane - Giant Steps (Analogue) (0753088751073) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088751073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
GIANT STEPS
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Giant Steps, Cousin Mary, Countdown, Spiral, Syeedas Song Flute, Naima, P.C.
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Погрузитесь в удивительный мир джазовой музыки с виниловой пластинкой John Coltrane / Giant Steps (45 RPM, Limited) (2LP). Этот альбом - настоящий шедевр от легендарного саксофониста Джона Колтрейна. Композиции на этой пластинке поразят вас необыкновенным мастерством исполнения и глубоким музыкальным контентом. Giant Steps - это погружение в мир утонченных мелодий и искусства, которое окунет вас в атмосферу эмоционального взлета. Не упустите возможность купить виниловую пластинку John Coltrane / Giant Steps (45 RPM, Limited) (2LP) и ощутить всю величие музыкального таланта этого великого музыканта. Эта запись станет незаменимым дополнением к вашей коллекции и подарит вам незабываемые музыкальные впечатления.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


John Coltrane - Giant Steps (Analogue) (0753088751073) виниловая пластинка - по цене 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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