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Patsy Cline - Greatest Hits (Analogue) (0753088485473) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Patsy Cline - Greatest Hits (Analogue) (0753088485473) виниловая пластинка

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Patsy Cline - Greatest Hits (Analogue) (0753088485473) виниловая пластинка - фото 1
Patsy Cline - Greatest Hits (Analogue) (0753088485473) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Patsy Cline
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Patsy Cline - Greatest Hits (Analogue) (0753088485473) виниловая пластинка - фото 1
  • Patsy Cline - Greatest Hits (Analogue) (0753088485473) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667155
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Patsy Cline - Greatest Hits (Analogue) (0753088485473) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088485473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Patsy Cline
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Трек-лист
Walking After Midnight, Sweet Dreams (Of You), Crazy, I Fall To Pieces, So Wrong, Strange, Back In Babys Arms, Shes Got You, Faded Love, You, Youre Stronger Than Me, Leavin On Your Mind
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patsy Cline - Greatest Hits (Analogue) (0753088485473) виниловая пластинка

Откройте для себя прекрасный мир музыки с виниловой пластинкой Patsy Cline / Greatest Hits (200 Gram, 45 RPM) (2LP). Этот замечательный альбом легендарной исполнительницы Пэтси Клайн порадует вас своими хитами и волнующими мелодиями. Greatest Hits - это сборник, который олицетворяет истинное мастерство и талант Пэтси Клайн. Каждая нота на этой пластинке пронизана глубокими эмоциями и неповторимым стилем исполнения. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Patsy Cline / Greatest Hits (200 Gram, 45 RPM) (2LP) и погрузиться в мир потрясающей музыки. Этот альбом станет верным спутником для настоящих ценителей качественной музыки и окажет неповторимое воздействие на ваше сердце и душу. Позвольте себе насладиться этим музыкальным шедевром и создайте особую атмосферу в своем доме благодаря звукам винила и неповторимому голосу Пэтси Клайн!

Отзывы о товаре Patsy Cline - Greatest Hits (Analogue) (0753088485473) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088485473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Patsy Cline
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Трек-лист
Walking After Midnight, Sweet Dreams (Of You), Crazy, I Fall To Pieces, So Wrong, Strange, Back In Babys Arms, Shes Got You, Faded Love, You, Youre Stronger Than Me, Leavin On Your Mind
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Откройте для себя прекрасный мир музыки с виниловой пластинкой Patsy Cline / Greatest Hits (200 Gram, 45 RPM) (2LP). Этот замечательный альбом легендарной исполнительницы Пэтси Клайн порадует вас своими хитами и волнующими мелодиями. Greatest Hits - это сборник, который олицетворяет истинное мастерство и талант Пэтси Клайн. Каждая нота на этой пластинке пронизана глубокими эмоциями и неповторимым стилем исполнения. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Patsy Cline / Greatest Hits (200 Gram, 45 RPM) (2LP) и погрузиться в мир потрясающей музыки. Этот альбом станет верным спутником для настоящих ценителей качественной музыки и окажет неповторимое воздействие на ваше сердце и душу. Позвольте себе насладиться этим музыкальным шедевром и создайте особую атмосферу в своем доме благодаря звукам винила и неповторимому голосу Пэтси Клайн!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Patsy Cline - Greatest Hits (Analogue) (0753088485473) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9580 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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