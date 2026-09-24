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0600753981856, Clark, Gene, White Light виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0600753981856, Clark, Gene, White Light виниловая пластинка

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0600753981856, Виниловая пластинка Clark, Gene, White Light - фото 1
0600753981856, Виниловая пластинка Clark, Gene, White Light - фото 2
0600753981856, Виниловая пластинка Clark, Gene, White Light - фото 3
0600753981856, Виниловая пластинка Clark, Gene, White Light - фото 4
0600753981856, Виниловая пластинка Clark, Gene, White Light - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0600753981856, Виниловая пластинка Clark, Gene, White Light - фото 1
  • 0600753981856, Виниловая пластинка Clark, Gene, White Light - фото 2
  • 0600753981856, Виниловая пластинка Clark, Gene, White Light - фото 3
  • 0600753981856, Виниловая пластинка Clark, Gene, White Light - фото 4
  • 0600753981856, Виниловая пластинка Clark, Gene, White Light - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667154
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0600753981856, Clark, Gene, White Light виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0600753981856, Clark, Gene, White Light виниловая пластинка

Погрузитесь в мир музыкального великолепия с виниловой пластинкой Gene Clark / White Light (1LP). Этот альбом является настоящим произведением искусства, наполненным глубокими текстами и потрясающей музыкой от легендарного Гена Кларка. С каждой нотой White Light вы погружаетесь в атмосферу неповторимой меланхолии и эмоционального волнения. Голос Гена Кларка звучит как нитя, ведущая вас сквозь разнообразные музыкальные пейзажи и заставляющая вас переживать каждую песню на своем личном уровне. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Gene Clark / White Light (1LP) и погрузиться в мир удивительной музыки, которая станет надежным компаньоном в вашем музыкальном путешествии.

Отзывы о товаре 0600753981856, Clark, Gene, White Light виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Погрузитесь в мир музыкального великолепия с виниловой пластинкой Gene Clark / White Light (1LP). Этот альбом является настоящим произведением искусства, наполненным глубокими текстами и потрясающей музыкой от легендарного Гена Кларка. С каждой нотой White Light вы погружаетесь в атмосферу неповторимой меланхолии и эмоционального волнения. Голос Гена Кларка звучит как нитя, ведущая вас сквозь разнообразные музыкальные пейзажи и заставляющая вас переживать каждую песню на своем личном уровне. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Gene Clark / White Light (1LP) и погрузиться в мир удивительной музыки, которая станет надежным компаньоном в вашем музыкальном путешествии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0600753981856, Clark, Gene, White Light виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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