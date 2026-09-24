Blur - The Magic Whip (5054197554681) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THE MAGIC WHIP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 667130
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197554681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THE MAGIC WHIP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lonesome Street, World Towers, Go Out, Ice Cream Man, Thought I Was A Spaceman, I Broadcast, My Terracotta Heart, There Are Too Many Of Us, Ghost Ship, Pyongyang, Ong Ong, Mirrorball
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blur - The Magic Whip (5054197554681) виниловая пластинка
The Magic Whip - восьмой студийный альбом английской рок-группы Blur. Он был записан в Гонконге и Лондоне и выпущен компанией Parlophone 27 апреля 2015 года и Warner Bros. Records 28 апреля 2015 года. Альбом получил высокую оценку музыкальных критиков. Он дебютировал на первом месте в чарте альбомов Великобритании, став шестым альбомом Blur, занявшим первое место в Великобритании. Релиз получил золотой сертификат Британской фонографической индустрии (BPI) за продажи более 100 000 копий. Это первый альбом группы в Северной Америке, выпущенный под маркой Warner Bros. после того, как Blur были переведены с Virgin Records в 2013 г. после покупки EMI и ее активов компанией Universal Music Group в 2012 г.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитDua Lipa - Dua Lipa (0190295908874) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитCalvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.1 (0889854434212) виниловая...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитKovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитCalvin Harris - Ready For The Weekend (0190758369211) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитPearl Jam - Vitalogy (0886978431110) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитBruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитMarvin Gaye - Let's Get It On (0600753534250) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитGuns N' Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) винилов...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Henderson - In & Out (0602508027734) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитDiana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197554681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THE MAGIC WHIP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lonesome Street, World Towers, Go Out, Ice Cream Man, Thought I Was A Spaceman, I Broadcast, My Terracotta Heart, There Are Too Many Of Us, Ghost Ship, Pyongyang, Ong Ong, Mirrorball
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
The Magic Whip - восьмой студийный альбом английской рок-группы Blur. Он был записан в Гонконге и Лондоне и выпущен компанией Parlophone 27 апреля 2015 года и Warner Bros. Records 28 апреля 2015 года. Альбом получил высокую оценку музыкальных критиков. Он дебютировал на первом месте в чарте альбомов Великобритании, став шестым альбомом Blur, занявшим первое место в Великобритании. Релиз получил золотой сертификат Британской фонографической индустрии (BPI) за продажи более 100 000 копий. Это первый альбом группы в Северной Америке, выпущенный под маркой Warner Bros. после того, как Blur были переведены с Virgin Records в 2013 г. после покупки EMI и ее активов компанией Universal Music Group в 2012 г.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Blur - The Magic Whip (5054197554681) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Blur - The Magic Whip (5054197554681) виниловая пластинка