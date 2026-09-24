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Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка

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Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка - фото 1
Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка - фото 2
Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка - фото 3
Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка - фото 4
Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка - фото 5
Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
BAD COMPANY
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка - фото 5
  • Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667096
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Swan Song
Barcode
[0753088750977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
BAD COMPANY
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Can’t Get Enough, Rock Steady, Ready For Love, Don’t Let Me Down, Bad Company, The Way I Choose, Movin’ On, Seagull
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир рок-музыки с виниловой пластинкой Bad Company / Bad Company (45 RPM) (2LP). Этот альбом от группы Bad Company принесет вам неповторимое звучание, наполненное энергией и аутентичным рок-настроением. Прочувствуйте каждую гитарную дрожь и каждую волну музыки, исполненные на этой коллекционной двойной 45 RPM виниловой пластинке. Каждый трек этого альбома перенесет вас в золотую эпоху рок-музыки, напоминая о величии классического звука. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Bad Company / Bad Company (45 RPM) (2LP) и окунуться в атмосферу настоящего рок-шоу. Этот альбом станет отличным дополнением к вашей коллекции виниловых пластинок, захватывая вас своей мощью и страстью музыки.

Отзывы о товаре Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Swan Song
Barcode
[0753088750977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
BAD COMPANY
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Can’t Get Enough, Rock Steady, Ready For Love, Don’t Let Me Down, Bad Company, The Way I Choose, Movin’ On, Seagull
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в мир рок-музыки с виниловой пластинкой Bad Company / Bad Company (45 RPM) (2LP). Этот альбом от группы Bad Company принесет вам неповторимое звучание, наполненное энергией и аутентичным рок-настроением. Прочувствуйте каждую гитарную дрожь и каждую волну музыки, исполненные на этой коллекционной двойной 45 RPM виниловой пластинке. Каждый трек этого альбома перенесет вас в золотую эпоху рок-музыки, напоминая о величии классического звука. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Bad Company / Bad Company (45 RPM) (2LP) и окунуться в атмосферу настоящего рок-шоу. Этот альбом станет отличным дополнением к вашей коллекции виниловых пластинок, захватывая вас своей мощью и страстью музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Company - Bad Company (Analogue) (0753088750977) виниловая пластинка – стоимость товара 10760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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