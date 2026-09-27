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Кулер ID-Cooling IS-40X V3 купить с доставкой в Москве
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Кулер ID-Cooling IS-40X V3

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Кулер ID-Cooling IS-40X V3 - фото 4
Кулер ID-Cooling IS-40X V3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер ID-Cooling IS-40X V3 - фото 1
  • Кулер ID-Cooling IS-40X V3 - фото 2
  • Кулер ID-Cooling IS-40X V3 - фото 3
  • Кулер ID-Cooling IS-40X V3 - фото 4
  • Кулер ID-Cooling IS-40X V3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 560 руб.  2 180 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666955
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер ID-Cooling IS-40X V3
1 560 руб. -28%
2 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
16х12х6
Вес, г.
360

Описание товара Кулер ID-Cooling IS-40X V3

Горизонтально-башенный кулер для процессора ID-Cooling IS-40X V3 оснащен алюминиевым радиатором с 4 медными тепловыми трубками Direct Contact II, обеспечивающими рассеивание тепла. В комплекте также предусмотрен 9-сантиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником, который обеспечивает тихую работу и долгий срок службы. Он способен автоматически разгоняться с 800 до 2800 об/мин. Компактный размер и стильный дизайн ID-Cooling IS-40X V3 подойдут для любого корпуса. Показатель рассеиваемой им мощности составляет 100 Вт.

Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling IS-40X V3




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Горизонтально-башенный кулер для процессора ID-Cooling IS-40X V3 оснащен алюминиевым радиатором с 4 медными тепловыми трубками Direct Contact II, обеспечивающими рассеивание тепла. В комплекте также предусмотрен 9-сантиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником, который обеспечивает тихую работу и долгий срок службы. Он способен автоматически разгоняться с 800 до 2800 об/мин. Компактный размер и стильный дизайн ID-Cooling IS-40X V3 подойдут для любого корпуса. Показатель рассеиваемой им мощности составляет 100 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер ID-Cooling IS-40X V3 – стоимость товара 1560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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