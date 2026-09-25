Top.Mail.Ru
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 1
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 2
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 3
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 4
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 5
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 6
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 7
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 8
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 9
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 1
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 2
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 3
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 4
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 5
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 6
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 7
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 8
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 9
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738910
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI
2 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
510-2070 об/мин
Уровень шума
30.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х10
Вес, г.
840

Описание товара Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI

Массовая серия MAG от MSI воплощает стабильность и долговечность, способную выдержать самые интенсивные игровые сессии. Вся линейка отличается прочной конструкцией с твёрдостью, сравнимой с металлической, и отличным теплоотводом, что гарантирует стабильную работу всех критически важных игровых компонентов. Благодаря высоте всего 152 мм кулер подходит для большинства корпусов формата Mid-Tower, обеспечивая отличную совместимость без ущерба для производительности. Тепловые трубки прямого контакта обеспечивают лучшую передачу тепла за счет размещения медных тепловых трубок непосредственно на поверхности процессора. Поставляется с предварительно нанесенной термопастой для легкой установки и оптимального контакта сразу из коробки. Верхняя крышка украшена искусной лазерной гравировкой эмблемы MSI Dragon, демонстрирующей культовую детализацию и мастерство изготовления.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
скольжения
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
510-2070 об/мин
Уровень шума
30.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Массовая серия MAG от MSI воплощает стабильность и долговечность, способную выдержать самые интенсивные игровые сессии. Вся линейка отличается прочной конструкцией с твёрдостью, сравнимой с металлической, и отличным теплоотводом, что гарантирует стабильную работу всех критически важных игровых компонентов. Благодаря высоте всего 152 мм кулер подходит для большинства корпусов формата Mid-Tower, обеспечивая отличную совместимость без ущерба для производительности. Тепловые трубки прямого контакта обеспечивают лучшую передачу тепла за счет размещения медных тепловых трубок непосредственно на поверхности процессора. Поставляется с предварительно нанесенной термопастой для легкой установки и оптимального контакта сразу из коробки. Верхняя крышка украшена искусной лазерной гравировкой эмблемы MSI Dragon, демонстрирующей культовую детализацию и мастерство изготовления.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - по цене 2020 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...