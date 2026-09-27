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Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка

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Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 1
Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 2
Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 3
Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 4
Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 5
Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 6
Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 7
Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 8
Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Body Language
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 1
  • Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 2
  • Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 3
  • Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 4
  • Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 5
  • Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 6
  • Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 7
  • Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 8
  • Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665624
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[5054197802911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Body Language
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Slow, Still Standing, Secret (Take You Home), Promises, Sweet Music, Red Blooded Woman, Chocolate, Obsession, I Feel For You, Someday, Loving Days, After Dark
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Slow, Still Standing, Secret (Take You Home), Promises, Sweet Music, Red Blooded Woman, Chocolate, Obsession, I Feel For You, Someday, Loving Days, After Dark

Отзывы о товаре Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[5054197802911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Body Language
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Slow, Still Standing, Secret (Take You Home), Promises, Sweet Music, Red Blooded Woman, Chocolate, Obsession, I Feel For You, Someday, Loving Days, After Dark
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Slow, Still Standing, Secret (Take You Home), Promises, Sweet Music, Red Blooded Woman, Chocolate, Obsession, I Feel For You, Someday, Loving Days, After Dark
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kylie Minogue - Body Language (5054197802911) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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