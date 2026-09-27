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Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка

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Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 1
Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 2
Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 3
Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 4
Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 5
Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 6
Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 7
Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 8
Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 9
Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 10
Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Bomber
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 1
  • Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 2
  • Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 3
  • Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 4
  • Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 5
  • Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 6
  • Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 7
  • Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 8
  • Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 9
  • Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 10
  • Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 130 руб. 
Начислим 250 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665562
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка
8 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sanctuary
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538462418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Bomber
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dead Men Tell No Tales, Lawman, Sweet Revenge, Sharpshooter, Poison, Stone Dead Forever, All The Aces, Step Down, Talking Head, Bomber, Overkill, Stay Clean, No Class, Metropolis, All The Aces, Dead Men Tell No Tales, Your Sister, Lawman, Too Late Too Late, Poison, I Wont Pay Your Price, Sharpshooter, Capricorn, Train Kept a-Rollin, Bomber, Limb From Limb, White Line Fever, Mot?rhead
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dead Men Tell No Tales, Lawman, Sweet Revenge, Sharpshooter, Poison, Stone Dead Forever, All The Aces, Step Down, Talking Head, Bomber, Overkill, Stay Clean, No Class, Metropolis, All The Aces, Dead Men Tell No Tales, Your Sister, Lawman, Too Late Too Late, Poison, I Wont Pay Your Price, Sharpshooter, Capricorn, Train Kept a-Rollin, Bomber, Limb From Limb, White Line Fever, Mot?rhead

Отзывы о товаре Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sanctuary
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538462418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Bomber
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dead Men Tell No Tales, Lawman, Sweet Revenge, Sharpshooter, Poison, Stone Dead Forever, All The Aces, Step Down, Talking Head, Bomber, Overkill, Stay Clean, No Class, Metropolis, All The Aces, Dead Men Tell No Tales, Your Sister, Lawman, Too Late Too Late, Poison, I Wont Pay Your Price, Sharpshooter, Capricorn, Train Kept a-Rollin, Bomber, Limb From Limb, White Line Fever, Mot?rhead
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Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dead Men Tell No Tales, Lawman, Sweet Revenge, Sharpshooter, Poison, Stone Dead Forever, All The Aces, Step Down, Talking Head, Bomber, Overkill, Stay Clean, No Class, Metropolis, All The Aces, Dead Men Tell No Tales, Your Sister, Lawman, Too Late Too Late, Poison, I Wont Pay Your Price, Sharpshooter, Capricorn, Train Kept a-Rollin, Bomber, Limb From Limb, White Line Fever, Mot?rhead
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка - по цене 8130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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