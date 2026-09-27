Top.Mail.Ru
3596974164260, Various Artists, Vinyles 90's виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

3596974164260, Various Artists, Vinyles 90's виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
3596974164260, Various Artists, Vinyles 90&#039;s виниловая пластинка - фото 1
3596974164260, Various Artists, Vinyles 90&#039;s виниловая пластинка - фото 2
3596974164260, Various Artists, Vinyles 90&#039;s виниловая пластинка - фото 3
3596974164260, Various Artists, Vinyles 90&#039;s виниловая пластинка - фото 4
3596974164260, Various Artists, Vinyles 90&#039;s виниловая пластинка - фото 5
3596974164260, Various Artists, Vinyles 90&#039;s виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 3596974164260, Various Artists, Vinyles 90&#039;s виниловая пластинка - фото 1
  • 3596974164260, Various Artists, Vinyles 90&#039;s виниловая пластинка - фото 2
  • 3596974164260, Various Artists, Vinyles 90&#039;s виниловая пластинка - фото 3
  • 3596974164260, Various Artists, Vinyles 90&#039;s виниловая пластинка - фото 4
  • 3596974164260, Various Artists, Vinyles 90&#039;s виниловая пластинка - фото 5
  • 3596974164260, Various Artists, Vinyles 90&#039;s виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665504
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
3596974164260, Various Artists, Vinyles 90's виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 3596974164260, Various Artists, Vinyles 90's виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Various Artists / Vinyles 90s (2LP) - это идеальный выбор для поклонников музыки 90-х годов. Альбом Vinyles 90s представляет собой замечательную подборку хитов того времени, которые стали настоящими классиками. С этой пластинкой вы сможете окунуться в ностальгическую атмосферу 90-х годов и насладиться самыми популярными и любимыми песнями того времени. Этот двойной альбом содержит множество хитов различных жанров, включая поп, рок, хип-хоп и многое другое. Вы услышите песни таких артистов как Backstreet Boys, Spice Girls, Nirvana, Oasis, и многих других. Купить виниловую пластинку Various Artists / Vinyles 90s (2LP) позволит вам ощутить неповторимый звук винила и насладиться аутентичным звучанием каждой песни. В эту эпоху музыка звучала по-особенному, и эта пластинка прекрасно передает атмосферу того времени. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку Various Artists / Vinyles 90s (2LP) и добавить незабываемые мелодии и ритмы 90-х годов в свою коллекцию. Качество звучания винила позволит вам полностью погрузиться в музыку того времени и ощутить магию 90-х годов. Эта пластинка станет настоящим сокровищем для всех ценителей музыки и поклонников этой золотой эпохи.

Отзывы о товаре 3596974164260, Various Artists, Vinyles 90's виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Купить виниловую пластинку Various Artists / Vinyles 90s (2LP) - это идеальный выбор для поклонников музыки 90-х годов. Альбом Vinyles 90s представляет собой замечательную подборку хитов того времени, которые стали настоящими классиками. С этой пластинкой вы сможете окунуться в ностальгическую атмосферу 90-х годов и насладиться самыми популярными и любимыми песнями того времени. Этот двойной альбом содержит множество хитов различных жанров, включая поп, рок, хип-хоп и многое другое. Вы услышите песни таких артистов как Backstreet Boys, Spice Girls, Nirvana, Oasis, и многих других. Купить виниловую пластинку Various Artists / Vinyles 90s (2LP) позволит вам ощутить неповторимый звук винила и насладиться аутентичным звучанием каждой песни. В эту эпоху музыка звучала по-особенному, и эта пластинка прекрасно передает атмосферу того времени. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку Various Artists / Vinyles 90s (2LP) и добавить незабываемые мелодии и ритмы 90-х годов в свою коллекцию. Качество звучания винила позволит вам полностью погрузиться в музыку того времени и ощутить магию 90-х годов. Эта пластинка станет настоящим сокровищем для всех ценителей музыки и поклонников этой золотой эпохи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


3596974164260, Various Artists, Vinyles 90's виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...