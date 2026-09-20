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Various Artists - Spa (3596974394360) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Spa (3596974394360) виниловая пластинка

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Various Artists - Spa (3596974394360) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Spa (3596974394360) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yann Arthus Bertrand
Альбом (сингл)
Spa
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Spa (3596974394360) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Spa (3596974394360) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665491
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974394360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yann Arthus Bertrand
Альбом (сингл)
Spa
Трек-лист
Nicolas Dri - Baignade Nocturne, Nicolas Dri - Petits Flots, la Mer, Nicolas Dri - Roseaux et n?nuphars, Nicolas Dri - Bien Dans Son Bain, Michael Goldberg - Le chant des sir?nes, Nicolas Dri - Eau de Lesprit, Nicolas Dri - Les flots sacr?s, Nicolas Dri - Le Chemin Des Rivi?res, Michael Goldberg - Calme apr?s la temp?te
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Spa (3596974394360) виниловая пластинка

Позвольте себе ощутить волну благополучия, открыв для себя новую коллекцию расслабляющей музыки Янна Артюса-Бертрана. Известный во всем мире фотограф Янн Артюс-Бертран прославился своими снимками Земли, видимой с неба, Земли, которую он возвышает и красоту которой он возвращает. Издание на виниле.

Отзывы о товаре Various Artists - Spa (3596974394360) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974394360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yann Arthus Bertrand
Альбом (сингл)
Spa
Трек-лист
Nicolas Dri - Baignade Nocturne, Nicolas Dri - Petits Flots, la Mer, Nicolas Dri - Roseaux et n?nuphars, Nicolas Dri - Bien Dans Son Bain, Michael Goldberg - Le chant des sir?nes, Nicolas Dri - Eau de Lesprit, Nicolas Dri - Les flots sacr?s, Nicolas Dri - Le Chemin Des Rivi?res, Michael Goldberg - Calme apr?s la temp?te
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Позвольте себе ощутить волну благополучия, открыв для себя новую коллекцию расслабляющей музыки Янна Артюса-Бертрана. Известный во всем мире фотограф Янн Артюс-Бертран прославился своими снимками Земли, видимой с неба, Земли, которую он возвышает и красоту которой он возвращает. Издание на виниле.
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