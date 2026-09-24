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Pearl Jam - Dark Matter (0602458971163) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pearl Jam - Dark Matter (0602458971163) виниловая пластинка

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Pearl Jam - Dark Matter (0602458971163) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
DARK MATTER
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pearl Jam - Dark Matter (0602458971163) виниловая пластинка - фото 1
  • Pearl Jam - Dark Matter (0602458971163) виниловая пластинка - фото 2
  • Pearl Jam - Dark Matter (0602458971163) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665342
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pearl Jam - Dark Matter (0602458971163) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458971163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
DARK MATTER
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Трек-лист
Scared Of Fear, React, Respond, Wreckage, Dark Matter, Won’t Tell, Upper Hand, Waiting For Stevie, Running, Something Special, Got To Give, Setting Sun
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pearl Jam - Dark Matter (0602458971163) виниловая пластинка

Dark Matter - долгожданный двенадцатый студийный альбом Pearl Jam, спродюсированный знаменитым Эндрю Уоттом, обладателем множества наград GRAMMY. Издание на виниле.. Этот альбом символизирует долгожданное возвращение группы с момента выхода высоко оцененного Gigaton в 2020 году. «Dark Matter» выигрывает от свежего, более прямого подхода. В начале 2023 года группа переместилась в Shangri-La Studios Рика Рубина, чтобы просто начать играть под присмотром продюсера Эндрю Уотта (Rolling Stones, Игги Поп, Майли Сайрус). В стенах студии они наполняли альбом коллективной энергией, страстью и стойкостью, отточенной десятилетиями. Этот захватывающий процесс привел к быстрому созданию «Dark Matter», шедевра, созданного в течение трех напряженных недель.

Отзывы о товаре Pearl Jam - Dark Matter (0602458971163) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458971163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
DARK MATTER
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Трек-лист
Scared Of Fear, React, Respond, Wreckage, Dark Matter, Won’t Tell, Upper Hand, Waiting For Stevie, Running, Something Special, Got To Give, Setting Sun
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Dark Matter - долгожданный двенадцатый студийный альбом Pearl Jam, спродюсированный знаменитым Эндрю Уоттом, обладателем множества наград GRAMMY. Издание на виниле.. Этот альбом символизирует долгожданное возвращение группы с момента выхода высоко оцененного Gigaton в 2020 году. «Dark Matter» выигрывает от свежего, более прямого подхода. В начале 2023 года группа переместилась в Shangri-La Studios Рика Рубина, чтобы просто начать играть под присмотром продюсера Эндрю Уотта (Rolling Stones, Игги Поп, Майли Сайрус). В стенах студии они наполняли альбом коллективной энергией, страстью и стойкостью, отточенной десятилетиями. Этот захватывающий процесс привел к быстрому созданию «Dark Matter», шедевра, созданного в течение трех напряженных недель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pearl Jam - Dark Matter (0602458971163) виниловая пластинка – стоимость товара 6040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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