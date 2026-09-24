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OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка

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OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 1
OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 2
OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 3
OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 4
OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 5
OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 6
OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 7
OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 8
OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 9
OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Giacchino
Альбом (сингл)
Michael Giacchino
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665317
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Загружаем...
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Загружаем...
Добавить в корзину
OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072532342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Giacchino
Альбом (сингл)
Michael Giacchino
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, The Eyeland, Worlds Worst Beach Party, Credit Where Credit Is Due, Hellx, Hollywood And Vines, Just Die Already, Me And My Big Mouth, Crocodile Locke, Win One For The Reaper, Departing Sun, Charlie Hangs Around, Navel Gazing6Proper Motivation, Run Away! Run Away!, Were Friends, Getting Ethan, Thinking Clairely, Locked Out Again, Life And Death, Booneral, Shannonigans, Kates Motel, Ive Got A Plane To Catch, Monsters Are Such Innnteresting People, Parting Words, Oceanic 815
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Michael Giacchino / Lost (Ost) (2LP) - это уникальная возможность окунуться в музыкальный мир знаменитого сериала Остаться в живых. Саундтрек к сериалу, написанный Майклом Джаккино, является незаменимым компонентом его атмосферы и глубины. На протяжении всех шести сезонов Остаться в живых, музыка Джаккино сопровождала зрителей в их путешествии по загадочному острову. Альбом Lost (Ost) - это сборник эмоциональных мелодий и захватывающих тем, которые воссоздают неповторимую атмосферу сериала. В каждом треке можно почувствовать интригу, тайну и эпическую масштабность истории, которую рассказывает Остаться в живых. Каждый звук этой виниловой пластинки перенесет вас в джунгли острова, заставит пережить смутные воспоминания и вновь проникнуться к мистическим тайнам, скрывающимся в глубинах сериала. Музыка Джаккино подчеркнет и повысит эмоциональное воздействие каждой сцены. Не упустите шанс купить виниловую пластинку Michael Giacchino / Lost (Ost) и погрузиться в уникальную атмосферу одного из самых известных телесериалов в истории. Это отличное дополнение к вашей коллекции винила и возможность пережить все эмоции Остаться в живых снова и снова.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072532342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Giacchino
Альбом (сингл)
Michael Giacchino
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, The Eyeland, Worlds Worst Beach Party, Credit Where Credit Is Due, Hellx, Hollywood And Vines, Just Die Already, Me And My Big Mouth, Crocodile Locke, Win One For The Reaper, Departing Sun, Charlie Hangs Around, Navel Gazing6Proper Motivation, Run Away! Run Away!, Were Friends, Getting Ethan, Thinking Clairely, Locked Out Again, Life And Death, Booneral, Shannonigans, Kates Motel, Ive Got A Plane To Catch, Monsters Are Such Innnteresting People, Parting Words, Oceanic 815
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Michael Giacchino / Lost (Ost) (2LP) - это уникальная возможность окунуться в музыкальный мир знаменитого сериала Остаться в живых. Саундтрек к сериалу, написанный Майклом Джаккино, является незаменимым компонентом его атмосферы и глубины. На протяжении всех шести сезонов Остаться в живых, музыка Джаккино сопровождала зрителей в их путешествии по загадочному острову. Альбом Lost (Ost) - это сборник эмоциональных мелодий и захватывающих тем, которые воссоздают неповторимую атмосферу сериала. В каждом треке можно почувствовать интригу, тайну и эпическую масштабность истории, которую рассказывает Остаться в живых. Каждый звук этой виниловой пластинки перенесет вас в джунгли острова, заставит пережить смутные воспоминания и вновь проникнуться к мистическим тайнам, скрывающимся в глубинах сериала. Музыка Джаккино подчеркнет и повысит эмоциональное воздействие каждой сцены. Не упустите шанс купить виниловую пластинку Michael Giacchino / Lost (Ost) и погрузиться в уникальную атмосферу одного из самых известных телесериалов в истории. Это отличное дополнение к вашей коллекции винила и возможность пережить все эмоции Остаться в живых снова и снова.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - LOST (Michael Giacchino) (0888072532342) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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