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Kirsty MacColl - Titanic Days (coloured) (0602458870381) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kirsty MacColl - Titanic Days (coloured) (0602458870381) виниловая пластинка

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Kirsty MacColl - Titanic Days (coloured) (0602458870381) виниловая пластинка - фото 1
Kirsty MacColl - Titanic Days (coloured) (0602458870381) виниловая пластинка - фото 2
Kirsty MacColl - Titanic Days (coloured) (0602458870381) виниловая пластинка - фото 3
Kirsty MacColl - Titanic Days (coloured) (0602458870381) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kirsty MacColl
Альбом (сингл)
Titantic Days
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kirsty MacColl - Titanic Days (coloured) (0602458870381) виниловая пластинка - фото 1
  • Kirsty MacColl - Titanic Days (coloured) (0602458870381) виниловая пластинка - фото 2
  • Kirsty MacColl - Titanic Days (coloured) (0602458870381) виниловая пластинка - фото 3
  • Kirsty MacColl - Titanic Days (coloured) (0602458870381) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665268
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Kirsty MacColl - Titanic Days (coloured) (0602458870381) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458870381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kirsty MacColl
Альбом (сингл)
Titantic Days
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
You Know Its You, Soho Square, Angel, Last Day Of Summer, Bad, Cant Stop Killing You, Titanic Days, Dont Go Home, Big Boy On A Saturday Night, Just Woke Up, Tomorrow Never Comes
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kirsty MacColl - Titanic Days (coloured) (0602458870381) виниловая пластинка

Titantic Days, четвертый студийный альбом британской певицы и автора песен Кирсти Макколл, первоначально выпущенный на компакт-диске в США и Австралии в конце 1993 года, никогда на виниле не выходил. Издание на зеленом виниле к RSD 2024.. В зависимости от настроения, Кирсти описывала «Titanic Days» либо как «грустный альбом о разводе», либо как «фантастическую пластинку», и этот второй, более оптимистичный взгляд, подходит сборнику искусно написанных песен, выдержавших испытание временем. Семь из двенадцати треков были написаны Кирсти совместно с Марком Э. Невином. Одной из песен, которые они написали вместе, стал заглавный трек, выпущенный как сингл в США, а Cant Stop Killing You, созданная в сотрудничестве с Джонни Марром, была выпущена в США и Австралии. Британские покупатели синглов были угощены чудесным Angel, обложка которого была создана подругой Кирсти Холли Джонсон. Среди других ярких моментов - любимая фанатами «Soho Square» - ее трогательная лирика «Однажды я буду ждать там / На Soho Square нет пустой скамейки» послужила для создания мемориальной скамейки, установленной в 2001 году, которая теперь представляет собой ежегодное место сбора фанатов в воскресенье, ближайшее к дню рождения Кирсти, 10 октября. В число дополнительных участников Titanic Days входят гитарист Пит Гленистер (который работал с Теренсом Трентом ДАрби, Элисон Мойет и Анни-Фрид Лингстад из ABBA), барабанщик Дэйв Раффи (один из основателей группы The Ruts, который позже работал с Шинейд ОКоннор, Aztec Camera и Dexys) и басист Гэри Тиббс (одно время был участником Roxy Music, после чего присоединился к Adam And The Ants).

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458870381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kirsty MacColl
Альбом (сингл)
Titantic Days
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
You Know Its You, Soho Square, Angel, Last Day Of Summer, Bad, Cant Stop Killing You, Titanic Days, Dont Go Home, Big Boy On A Saturday Night, Just Woke Up, Tomorrow Never Comes
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Titantic Days, четвертый студийный альбом британской певицы и автора песен Кирсти Макколл, первоначально выпущенный на компакт-диске в США и Австралии в конце 1993 года, никогда на виниле не выходил. Издание на зеленом виниле к RSD 2024.. В зависимости от настроения, Кирсти описывала «Titanic Days» либо как «грустный альбом о разводе», либо как «фантастическую пластинку», и этот второй, более оптимистичный взгляд, подходит сборнику искусно написанных песен, выдержавших испытание временем. Семь из двенадцати треков были написаны Кирсти совместно с Марком Э. Невином. Одной из песен, которые они написали вместе, стал заглавный трек, выпущенный как сингл в США, а Cant Stop Killing You, созданная в сотрудничестве с Джонни Марром, была выпущена в США и Австралии. Британские покупатели синглов были угощены чудесным Angel, обложка которого была создана подругой Кирсти Холли Джонсон. Среди других ярких моментов - любимая фанатами «Soho Square» - ее трогательная лирика «Однажды я буду ждать там / На Soho Square нет пустой скамейки» послужила для создания мемориальной скамейки, установленной в 2001 году, которая теперь представляет собой ежегодное место сбора фанатов в воскресенье, ближайшее к дню рождения Кирсти, 10 октября. В число дополнительных участников Titanic Days входят гитарист Пит Гленистер (который работал с Теренсом Трентом ДАрби, Элисон Мойет и Анни-Фрид Лингстад из ABBA), барабанщик Дэйв Раффи (один из основателей группы The Ruts, который позже работал с Шинейд ОКоннор, Aztec Camera и Dexys) и басист Гэри Тиббс (одно время был участником Roxy Music, после чего присоединился к Adam And The Ants).
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Kirsty MacColl - Titanic Days (coloured) (0602458870381) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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