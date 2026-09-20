Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка
«Reaching Into Infinity» — седьмой студийный альбом Dragonforce, вышедший в мае 2017 года. Продюсером альбома стал Йенс Богрен, который ранее работал с Opeth, The Devin Townsend Project, Amon Amarth, Katatonia, Soilwork и Symphony X. Издание на двойном виниле с lдвумя бонус-треками. Dragonforce были основаны в 1999 году и представляют собой международный альянс самых лучших исполнителей. Это одна из немногих групп, участники которой являются представителями 6 стран: Украины (Вадим Пружанов), Новой Зеландии (Сэм Тотман), Южной Африки (Зиппи Терт), Франции (Фредерик Леклер), Великобритании (Дэйв Макинтош) и Китая (Герман Ли). В последние десять лет они без устали доказывали, что виртуозная игра и продвинутые навыки композиции могут привлечь фэнов рока по всему миру. На этом пути группа дала немало аншлаговых концертов в качестве хэдлайнера в различных уголках света, в том числе таких экзотических, как Китай, Гавайи, Новая Зеландия, Россия и Колумбия. Общие продажи альбомов Dragonforce превысили отметку два миллиона экземпляров по всему миру.
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