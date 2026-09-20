Immolation - Acts Of God (4065629634117) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Immolation - Acts Of God (4065629634117) виниловая пластинка
Нью-йоркские гиганты дэт-метала IMMOLATION с гордостью объявляют, что их новейшее творение “Acts Of God” увидит свет 18 февраля 2022 года. 11-й по счету студийный альбомIMMOLATION станет новой главой их дэт-металлического эпоса. Через пять долгих лет после предыдущего диска "Atonement" IMMOLATION вновь демонстрируют способность стабильно создавать увлекательный материал, не отрываясь от корней, которые уходят в олдскульный нью-йоркский дэт-метал, именно такой, каким славится группа. Вокалист и басист IMMOLATION Росс Долан комментирует: "По прошествии пяти долгих лет мы очень рады наконец-то анонсировать выход нашего 11-го полноформатного альбома 'Acts Of God' 18 февраля 2022 года! В этот раз у нас есть 15 треков, среди которых встречаются самые мрачные и зловещие песни за всю историю IMMOLATION на текущий момент! В качестве первого сингла мы выбрали песню 'Apostle', потому что это очень мрачная песня, предлагающая слушателю все элементы саунда IMMOLATION. Это тяжелый и взрывной трек, постоянно меняющийся от начала до конца, с мрачными и жутковатыми звуковыми ландшафтами и экстремальными выбросами мрачной энергии, который унесет слушателя в путешествие, дающее лишь небольшое представление о том, что содержится на альбоме. Наслаждайтесь!" На "Acts Of God" IMMOLATION возобновили сотрудничество с давним другом и звукоинженером Полом Орофино из студии Millbrook (BLUE OYSTER CULT, BAD CO, GOLDEN EARRING), а финальные штрихи на этапе сведения и мастеринга наносил Зак Орен в студии Castle Ultimate. Для оформления обложки был привлечен Элиран Кантор, и в вышедшем из-под его пера шедевре используются именно такие приглушенные цвета и неземные образы, которые всегда были отличительными чертами обложек IMMOLATION. Рисунки для буклета создал Сантьяго Жарамильо из студии Triple Seis Design.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитVarious Artists - Led Zeppelin Origins (3596974196964 ) винилова...
-
В наличииЦена 2 950 руб. 3 961 руб.738 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитМихаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293)...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитAdriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (440951430...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитJoe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитSmokie - Living Next Door To Alice – Greatest Hits (440951430298...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитSpace - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитKim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (440951430302...
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитBoney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Immolation - Acts Of God (4065629634117) виниловая пластинка