Gojira - The Link (3760053841841) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Gojira - The Link (3760053841841) виниловая пластинка
The Link - второй студийный альбом французской метал-группы Gojira. Ремастированное издание альбома было выпущено в 2005 году бывшим лейблом группы Listenable Records. Композиция Indians издана в качестве сингла. В конце сентября 2012 года Listenable Records выпустила альбом на виниле строго ограниченным тиражом в 250 экземпляров.. Gojira – знаменитая французская метал-группа, которая была образована в 1996 году в Байонне, Франция. Группа состоит из четырех участников: Джо Дюплантье на вокале и гитаре, Марио Дюплантье на барабанах, Кристиан Андреу на гитаре и Жан-Мишель Лабади на басу. Музыка Gojira известна своим тяжелым и агрессивным звучанием, которое включает в себя элементы дэт-метала, трэш-метала и прогрессивного металла. В текстах группы часто затрагиваются темы экологии, социальной справедливости и духовности, они известны тем, что пропагандируют экологическую сознательность и устойчивое развитие. За годы своего существования Gojira выпустила несколько альбомов, включая Terra Incognita в 2001 году, From Mars to Sirius в 2005 году и LEnfant Sauvage в 2012 году. Последний альбом группы, Fortitude, вышел в 2021 году и получил высокую оценку за мощное послание надежды и стойкости перед лицом глобальных проблем. Gojira завоевала верных поклонников в хэви-металлическом сообществе и много гастролировала по Европе, Северной Америке и Азии. Группа известна своими интенсивными живыми выступлениями, которые отличаются сложными сценическими декорациями и потрясающими визуальными эффектами. Gojira также получила несколько наград за свою музыку, включая номинацию на премию Грэмми в категории Лучший рок-альбом в 2021 году.
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