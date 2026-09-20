Ludovico Einaudi - Eden Roc (coloured) (0028948592999) виниловая пластинка
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Описание товара Ludovico Einaudi - Eden Roc (coloured) (0028948592999) виниловая пластинка
Музыка Людовико Эйнауди стала одной из самых узнаваемых в мире благодаря использованию в фильмах и рекламе, что делает его самым популярным современным композитором в мире. Уникальный музыкальный стиль Эйнауди признан во всем мире, а его захватывающе красивая и вызывающая музыка неоднократно возглавляла классические чарты по всему миру. За один день пианист набрал более 1 миллиона потоковых прослушиваний, а его рейтинг достиг ошеломляющих 2 миллиардов, что делает его самым популярным классическим музыкантом всех времен. Последний альбом Эйнауди, Elements, вышел в 2015 году, и он стал первым за последние 20 лет классическим композитором, попавшим в топ-15 официального чарта альбомов Великобритании. Теперь Decca с гордостью переиздает три его самых популярных альбома: Le Onde, Eden Roc и I Giorni. I Giorni - это второй сольный фортепианный альбом Людовико, который последовал за огромным коммерческим успехом Le Onde. Заглавная композиция часто звучит в рекламных роликах и программах по культуре и искусству по всему миру. Заглавная композиция I Giorni вошла в британский чарт синглов под номером 32 в 2011 году и с тех пор получила серебряный сертификат в Великобритании. Это, пожалуй, самый популярный трек после Nuvole Bianche. Эйнауди пишет, что Eden Roc - это название места на южном побережье Франции, где жил Фрэнсис Скотт Фицджеральд и написал свой роман Tender Is The Night. Эйнауди объясняет, что считает это место идеальным для того, чтобы найти свое внутреннее равновесие в мире.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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