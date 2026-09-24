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The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка

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The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка - фото 1
The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка - фото 2
The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка - фото 3
The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка - фото 4
The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка - фото 5
The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665007
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка

В 2024 году исполняется 40 лет «The Top», пятому студийному альбому английской группы The Cure. Издание на picture виниле к RSD 2024.. Выпущенный в мае 1984 года, The Top включает в себя «The Caterpillar», «Shake Dog Shake», «Birdmad Girl» и «Dressing Up» среди других фаворитов фанатов. Альбом достиг 10-го места в британском чарте альбомов, сингл The Caterpillar 14-го места в британском чарте синглов.

Отзывы о товаре The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
В 2024 году исполняется 40 лет «The Top», пятому студийному альбому английской группы The Cure. Издание на picture виниле к RSD 2024.. Выпущенный в мае 1984 года, The Top включает в себя «The Caterpillar», «Shake Dog Shake», «Birdmad Girl» и «Dressing Up» среди других фаворитов фанатов. Альбом достиг 10-го места в британском чарте альбомов, сингл The Caterpillar 14-го места в британском чарте синглов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cure - The Top (picture) (0602458550924) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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