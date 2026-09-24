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Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures (4260063947889) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures (4260063947889) виниловая пластинка

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Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures (4260063947889) виниловая пластинка - фото 1
Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures (4260063947889) виниловая пластинка - фото 2
Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures (4260063947889) виниловая пластинка - фото 3
Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures (4260063947889) виниловая пластинка - фото 4
Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures (4260063947889) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Subsequent Pleasures
Жанр
Post Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures (4260063947889) виниловая пластинка - фото 1
  • Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures (4260063947889) виниловая пластинка - фото 2
  • Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures (4260063947889) виниловая пластинка - фото 3
  • Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures (4260063947889) виниловая пластинка - фото 4
  • Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures (4260063947889) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664994
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures (4260063947889) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Subsequent Pleasures
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Going Round, Muscoviet Musquito, Strange 9 to 9, Call It Weird, Abysmal Thoughts, A Day, Stumble and Fall, No Words, Stranger, Equal Ways, 7th Time, Stranger, Louise, Medusa, Summertime
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures (4260063947889) виниловая пластинка

Подарите себе музыкальное наслаждение с виниловой пластинкой Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures. Этот ограниченный выпуск (2LP) перенесет вас в захватывающий мир звуков и атмосферы, созданный талантливой группой Clan Of Xymox. Каждая композиция олицетворяет глубокое музыкальное мастерство и страсть к творчеству. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу Subsequent Pleasuresx.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures (4260063947889) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Subsequent Pleasures
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Going Round, Muscoviet Musquito, Strange 9 to 9, Call It Weird, Abysmal Thoughts, A Day, Stumble and Fall, No Words, Stranger, Equal Ways, 7th Time, Stranger, Louise, Medusa, Summertime
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Подарите себе музыкальное наслаждение с виниловой пластинкой Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures. Этот ограниченный выпуск (2LP) перенесет вас в захватывающий мир звуков и атмосферы, созданный талантливой группой Clan Of Xymox. Каждая композиция олицетворяет глубокое музыкальное мастерство и страсть к творчеству. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу Subsequent Pleasuresx.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clan Of Xymox - Subsequent Pleasures (4260063947889) виниловая пластинка - стоимость товара 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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