Accept - Humanoid (0810135718165) виниловая пластинка
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Описание товара Accept - Humanoid (0810135718165) виниловая пластинка
Немецкие титаны хэви-метала Accept вернулись со своим долгожданным новым студийным альбомом Humanoid. Издание на виниле.. Humanoid был спродюсирован британским металлистом Энди Снипом (Judas Priest, Amon Amarth, Testet, Saxon и др.) в его студии Backstage Recording Studios Ltd. в Дербишире, Великобритания, и пополнил дискографию группы, основанная в 1976 году, еще одной первоклассной работой, которая наверняка приведет в экстаз фанатов по всему миру. Humanoid пополнил ряды абсолютной классики жанра, такой как Balls To The Wall, ставший платиновым в США и Канаде, Metal Heart и более поздних альбомов, таких как Blood of the Nations или альбома №1 Blind Rage. На сегодняшний день Accept продали более 17 миллионов пластинок по всему миру и регулярно попадают в десятку лучших в международных чартах
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