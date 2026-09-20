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Accept - Humanoid (0810135718165) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Accept - Humanoid (0810135718165) виниловая пластинка

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Accept - Humanoid (0810135718165) виниловая пластинка - фото 1
Accept - Humanoid (0810135718165) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Humanoid
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Accept - Humanoid (0810135718165) виниловая пластинка - фото 1
  • Accept - Humanoid (0810135718165) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664943
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Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[0810135718165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Humanoid
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Diving Into Sin, Humanoid, Frankenstein, Man Up, The Reckoning, Nobody Gets Out Alive, Ravages Of Time, Unbreakable, Mind Games, Straight Up Jack, Southside Of Hell
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Accept - Humanoid (0810135718165) виниловая пластинка

Немецкие титаны хэви-метала Accept вернулись со своим долгожданным новым студийным альбомом Humanoid. Издание на виниле.. Humanoid был спродюсирован британским металлистом Энди Снипом (Judas Priest, Amon Amarth, Testet, Saxon и др.) в его студии Backstage Recording Studios Ltd. в Дербишире, Великобритания, и пополнил дискографию группы, основанная в 1976 году, еще одной первоклассной работой, которая наверняка приведет в экстаз фанатов по всему миру. Humanoid пополнил ряды абсолютной классики жанра, такой как Balls To The Wall, ставший платиновым в США и Канаде, Metal Heart и более поздних альбомов, таких как Blood of the Nations или альбома №1 Blind Rage. На сегодняшний день Accept продали более 17 миллионов пластинок по всему миру и регулярно попадают в десятку лучших в международных чартах

Отзывы о товаре Accept - Humanoid (0810135718165) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[0810135718165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Humanoid
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Diving Into Sin, Humanoid, Frankenstein, Man Up, The Reckoning, Nobody Gets Out Alive, Ravages Of Time, Unbreakable, Mind Games, Straight Up Jack, Southside Of Hell
Развернуть
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Немецкие титаны хэви-метала Accept вернулись со своим долгожданным новым студийным альбомом Humanoid. Издание на виниле.. Humanoid был спродюсирован британским металлистом Энди Снипом (Judas Priest, Amon Amarth, Testet, Saxon и др.) в его студии Backstage Recording Studios Ltd. в Дербишире, Великобритания, и пополнил дискографию группы, основанная в 1976 году, еще одной первоклассной работой, которая наверняка приведет в экстаз фанатов по всему миру. Humanoid пополнил ряды абсолютной классики жанра, такой как Balls To The Wall, ставший платиновым в США и Канаде, Metal Heart и более поздних альбомов, таких как Blood of the Nations или альбома №1 Blind Rage. На сегодняшний день Accept продали более 17 миллионов пластинок по всему миру и регулярно попадают в десятку лучших в международных чартах
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