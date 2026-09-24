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Black Country Communion - 2 (coloured) (0810020505115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Country Communion - 2 (coloured) (0810020505115) виниловая пластинка

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Black Country Communion - 2 (coloured) (0810020505115) виниловая пластинка - фото 1
Black Country Communion - 2 (coloured) (0810020505115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
2
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Black Country Communion - 2 (coloured) (0810020505115) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Country Communion - 2 (coloured) (0810020505115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664893
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Black Country Communion - 2 (coloured) (0810020505115) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MASCOT RECORDS
Barcode
[0810020505115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
2
Трек-лист
The Outsider, Man In The Middle, The Battle For Hadrians Wall, Save Me, Smokestack Woman, Faithless, An Ordinary Son, I Can See Your Spirit, Little Secret, Crossfire, Cold
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Country Communion - 2 (coloured) (0810020505115) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Outsider, Man In The Middle, The Battle For Hadrians Wall, Save Me, Smokestack Woman, Faithless, An Ordinary Son, I Can See Your Spirit, Little Secret, Crossfire, Cold



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Black Country Communion - 2 (coloured) (0810020505115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MASCOT RECORDS
Barcode
[0810020505115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
2
Трек-лист
The Outsider, Man In The Middle, The Battle For Hadrians Wall, Save Me, Smokestack Woman, Faithless, An Ordinary Son, I Can See Your Spirit, Little Secret, Crossfire, Cold
Версия издания
цветной винил
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Outsider, Man In The Middle, The Battle For Hadrians Wall, Save Me, Smokestack Woman, Faithless, An Ordinary Son, I Can See Your Spirit, Little Secret, Crossfire, Cold


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Country Communion - 2 (coloured) (0810020505115) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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