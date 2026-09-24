Black Country Communion - 2 (coloured) (0810020505115) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
2
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 664893
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MASCOT RECORDS
Barcode
[0810020505115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
2
Трек-лист
The Outsider, Man In The Middle, The Battle For Hadrians Wall, Save Me, Smokestack Woman, Faithless, An Ordinary Son, I Can See Your Spirit, Little Secret, Crossfire, Cold
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Country Communion - 2 (coloured) (0810020505115) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Outsider, Man In The Middle, The Battle For Hadrians Wall, Save Me, Smokestack Woman, Faithless, An Ordinary Son, I Can See Your Spirit, Little Secret, Crossfire, Cold
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MASCOT RECORDS
Barcode
[0810020505115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
2
Трек-лист
The Outsider, Man In The Middle, The Battle For Hadrians Wall, Save Me, Smokestack Woman, Faithless, An Ordinary Son, I Can See Your Spirit, Little Secret, Crossfire, Cold
Версия издания
цветной винил
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Outsider, Man In The Middle, The Battle For Hadrians Wall, Save Me, Smokestack Woman, Faithless, An Ordinary Son, I Can See Your Spirit, Little Secret, Crossfire, Cold
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Black Country Communion - 2 (coloured) (0810020505115) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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