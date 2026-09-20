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Кофемолка BQ CG1004 Стальной-черный купить с доставкой в Москве
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Кофемолка BQ CG1004 Стальной-черный

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Кофемолка BQ CG1004 Стальной-черный - фото 1
Кофемолка BQ CG1004 Стальной-черный - фото 2
Кофемолка BQ CG1004 Стальной-черный - фото 3
Кофемолка BQ CG1004 Стальной-черный - фото 4
Кофемолка BQ CG1004 Стальной-черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
220
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
60
Защита от перегрева
нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка BQ CG1004 Стальной-черный - фото 1
  • Кофемолка BQ CG1004 Стальной-черный - фото 2
  • Кофемолка BQ CG1004 Стальной-черный - фото 3
  • Кофемолка BQ CG1004 Стальной-черный - фото 4
  • Кофемолка BQ CG1004 Стальной-черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664556
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофемолка
Мощность
220
Система помола
ротационный нож
Цвет
серебристый, черный
Комлектация
кофемолка, упаковка
Вместимость, г
60
Защита от перегрева
нет
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х14
Вес, кг.
1.1

Описание товара Кофемолка BQ CG1004 Стальной-черный

Кофемолка BQ — это стильное и компактное устройство для быстрого и легкого приготовления свежемолотого кофе в домашних условиях. Она выполнена в элегантном серебристо-черном цвете, который гармонично дополнит любой кухонный интерьер. Кофемолка оснащена мощным мотором с мощностью 220 Вт и ротационным ножом, который обеспечивает равномерный помол кофейных зерен. Устройство рассчитано на объем до 60 грамм зерен за один цикл, что отлично подойдет как для одинокого любителя кофе, так и для небольшой компании. Кофемолка BQ имеет важную функцию безопасности — блокировку включения при снятой крышке, предотвращая случайное включение устройства. Это делает эксплуатацию кофемолки безопасной и удобной. Однако стоит отметить, что модель не оснащена регулировкой степени помола, порционным помолом, а также защитой от перегрева, что делает её идеальным выбором для любителей простых и надежных решений. С весом всего 0,985 кг, кофемолка BQ является компактным и портативным устройством, которое легко разместить на кухне и также легко хранить. Это отличный выбор для тех, кто ценит свежемолотый кофе, простоту и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Кофемолка BQ CG1004 Стальной-черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофемолка
Мощность
220
Система помола
ротационный нож
Цвет
серебристый, черный
Комлектация
кофемолка, упаковка
Вместимость, г
60
Защита от перегрева
нет
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
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Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка BQ — это стильное и компактное устройство для быстрого и легкого приготовления свежемолотого кофе в домашних условиях. Она выполнена в элегантном серебристо-черном цвете, который гармонично дополнит любой кухонный интерьер. Кофемолка оснащена мощным мотором с мощностью 220 Вт и ротационным ножом, который обеспечивает равномерный помол кофейных зерен. Устройство рассчитано на объем до 60 грамм зерен за один цикл, что отлично подойдет как для одинокого любителя кофе, так и для небольшой компании. Кофемолка BQ имеет важную функцию безопасности — блокировку включения при снятой крышке, предотвращая случайное включение устройства. Это делает эксплуатацию кофемолки безопасной и удобной. Однако стоит отметить, что модель не оснащена регулировкой степени помола, порционным помолом, а также защитой от перегрева, что делает её идеальным выбором для любителей простых и надежных решений. С весом всего 0,985 кг, кофемолка BQ является компактным и портативным устройством, которое легко разместить на кухне и также легко хранить. Это отличный выбор для тех, кто ценит свежемолотый кофе, простоту и стильный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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