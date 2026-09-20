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Вафельница BQ ST1001 Чёрный купить с доставкой в Москве
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Вафельница BQ ST1001 Чёрный

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Вафельница BQ ST1001 Чёрный - фото 1
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Вафельница BQ ST1001 Чёрный - фото 3
Вафельница BQ ST1001 Чёрный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельницы
Материал корпуса
металл
Мощность
1200
Цвет
черный
Формы для готовки
венские вафли
Сменные панели
нет
  • Вафельница BQ ST1001 Чёрный - фото 1
  • Вафельница BQ ST1001 Чёрный - фото 2
  • Вафельница BQ ST1001 Чёрный - фото 3
  • Вафельница BQ ST1001 Чёрный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664250
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Вафельницы
Материал корпуса
металл
Мощность
1200
Цвет
черный
Формы для готовки
венские вафли
Сменные панели
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Вафельница BQ ST1001 Чёрный

Вафельница BQ ST1001 ? незаменимый помощник на кухне, который позволит радовать семью ароматными и вкусными венскими вафлями. За один раз прибор поможет приготовить 5 вафель в виде сердечек. Благодаря антипригарному покрытию вы легко сможете вынимать вафли, не переживая, что они пристанут к форме. BQ ST1001 обладает мощностью 1200 Вт и обеспечивает равномерное выпекание вафель. Каждая порция будет иметь ровную форму. Конструкция прибора предусматривает наличие одной панели с углублениями по краям. Это не позволяет излишкам теста вытекать из вафельницы. Корпус устройства выполнен из металла. Ручка не нагревается, что обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора. Для устойчивости корпус вафельницы оснащается ножками. Прибор защищен от поражения электрическим током.

Отзывы о товаре Вафельница BQ ST1001 Чёрный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Вафельницы
Материал корпуса
металл
Мощность
1200
Цвет
черный
Формы для готовки
венские вафли
Сменные панели
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Страна производитель
Китай
Описание
Вафельница BQ ST1001 ? незаменимый помощник на кухне, который позволит радовать семью ароматными и вкусными венскими вафлями. За один раз прибор поможет приготовить 5 вафель в виде сердечек. Благодаря антипригарному покрытию вы легко сможете вынимать вафли, не переживая, что они пристанут к форме. BQ ST1001 обладает мощностью 1200 Вт и обеспечивает равномерное выпекание вафель. Каждая порция будет иметь ровную форму. Конструкция прибора предусматривает наличие одной панели с углублениями по краям. Это не позволяет излишкам теста вытекать из вафельницы. Корпус устройства выполнен из металла. Ручка не нагревается, что обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора. Для устойчивости корпус вафельницы оснащается ножками. Прибор защищен от поражения электрическим током.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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