Перфоратор 1050Вт RSDS1050-K 5133004350 Ryobi
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%11 000 руб. 18 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659807
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Дополнительные щетки в комплекте
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Фиксация шпинделя
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
3.6
Потребляемая мощность
1050
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х12
Вес, кг.
7.57
Описание товара Перфоратор 1050Вт RSDS1050-K 5133004350 Ryobi
Перфоратор Ryobi RSDS1050-K 5133004350 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Наличие патрона SDS-plus предусматривает возможность быстрой замены расходного инструмента одной рукой. Благодаря прямому доступу к щеточному узлу, а также наличию запасного комплекта угольных щеток можно самостоятельно менять их, не обращаясь в сервисный центр. Эластичное покрытие для уверенного хвата
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Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Дополнительные щетки в комплекте
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Фиксация шпинделя
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Развернуть
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
3.6
Потребляемая мощность
1050
Страна производитель
Китай
Перфоратор Ryobi RSDS1050-K 5133004350 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Наличие патрона SDS-plus предусматривает возможность быстрой замены расходного инструмента одной рукой. Благодаря прямому доступу к щеточному узлу, а также наличию запасного комплекта угольных щеток можно самостоятельно менять их, не обращаясь в сервисный центр. Эластичное покрытие для уверенного хвата
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Достоинства:
Комментарий:
Брал для работ по дому. Использую в основном в режиме долбления. В таком режиме мотор быстро греется, но этого особо и не замечаешь так как держишься за рукоять. Единственный небольшой недостаток который могу отметить это то, что лопатка не фиксируется в режиме долбления, а вращается как хочется. Так же к качеству сборки небольшие вопросы, но это не критично, так как это рабочий инструмент)
Перфоратор 1050Вт RSDS1050-K 5133004350 Ryobi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Перфоратор 1050Вт RSDS1050-K 5133004350 Ryobi
Достоинства:
Комментарий:
Брал для работ по дому. Использую в основном в режиме долбления. В таком режиме мотор быстро греется, но этого особо и не замечаешь так как держишься за рукоять. Единственный небольшой недостаток который могу отметить это то, что лопатка не фиксируется в режиме долбления, а вращается как хочется. Так же к качеству сборки небольшие вопросы, но это не критично, так как это рабочий инструмент)