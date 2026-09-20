Зарядное устройство RC18120 5133002891 Ryobi One+
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659801
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х8
Вес, г.
650
Описание товара Зарядное устройство RC18120 5133002891 Ryobi One+
Зарядное устройство ONE+ Ryobi RC18120 5133002891 предназначено для зарядки аккумуляторов Ryobi серии ONE+ напряжением 18 В. Оснащено светодиодными индикаторами, которые информируют о состоянии заряжаемого аккумулятора. Совместимость с ONE+ – один аккумулятор подходит к 100 инструментам
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство ONE+ Ryobi RC18120 5133002891 предназначено для зарядки аккумуляторов Ryobi серии ONE+ напряжением 18 В. Оснащено светодиодными индикаторами, которые информируют о состоянии заряжаемого аккумулятора. Совместимость с ONE+ – один аккумулятор подходит к 100 инструментам
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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