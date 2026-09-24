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Зарядное устройство STEHER 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, для LMS АКБ (CH-20-26) купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство STEHER 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, для LMS АКБ (CH-20-26)

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Зарядное устройство STEHER 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, для LMS АКБ (CH-20-26)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Напряжение, В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720936
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зарядное устройство STEHER 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, для LMS АКБ (CH-20-26)
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х9
Вес, г.
830

Описание товара Зарядное устройство STEHER 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, для LMS АКБ (CH-20-26)

Зарядное устройство STEHER 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, для LMS АКБ (CH-20-26)



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Отзывы о товаре Зарядное устройство STEHER 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, для LMS АКБ (CH-20-26)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство STEHER 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, для LMS АКБ (CH-20-26)


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство STEHER 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, для LMS АКБ (CH-20-26) - купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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