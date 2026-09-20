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Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7) купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7)

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Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7) - фото 1
Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7) - фото 2
Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7) - фото 3
Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7) - фото 4
Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7) - фото 5
Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7) - фото 6
Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7) - фото 1
  • Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7) - фото 2
  • Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7) - фото 3
  • Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7) - фото 4
  • Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7) - фото 5
  • Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7) - фото 6
  • Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681471
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
11.5
Высота, см
29.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х12
Вес, кг.
1.3

Описание товара Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7)

Зарядное устройство DC18RD Makita 196941-7 используется для зарядки двух аккумуляторных блоков Makita напряжением 14.4 В или 18 В. Оснащено световыми индикаторами зарядки для контроля степени заряда.



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Отзывы о товаре Зарядное устройство Makita DC18RD (196941-7)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
11.5
Высота, см
29.5
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство DC18RD Makita 196941-7 используется для зарядки двух аккумуляторных блоков Makita напряжением 14.4 В или 18 В. Оснащено световыми индикаторами зарядки для контроля степени заряда.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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