Top.Mail.Ru
Зарядное устройство RC18-115 5133003589 Ryobi One+ купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зарядное устройство RC18-115 5133003589 Ryobi One+

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зарядное устройство RC18-115 5133003589 Ryobi One+ - фото 1
Зарядное устройство RC18-115 5133003589 Ryobi One+ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
1.5
  • Зарядное устройство RC18-115 5133003589 Ryobi One+ - фото 1
  • Зарядное устройство RC18-115 5133003589 Ryobi One+ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659799
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х9
Вес, г.
610

Описание товара Зарядное устройство RC18-115 5133003589 Ryobi One+

Зарядное устройство 18В ONE+ RC18115 Ryobi 5133003589 используется для заряда Li-Ion аккумуляторов системы ONE+, напряжением 18 В. На зарядном устройстве имеется индикатор для контроля уровня заряда. Интеллектуальная электроника обеспечивает контроль напряжения и температуры инструмента, тем самым гарантирует долгий срок службы аккумулятора.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Зарядное устройство RC18-115 5133003589 Ryobi One+




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство 18В ONE+ RC18115 Ryobi 5133003589 используется для заряда Li-Ion аккумуляторов системы ONE+, напряжением 18 В. На зарядном устройстве имеется индикатор для контроля уровня заряда. Интеллектуальная электроника обеспечивает контроль напряжения и температуры инструмента, тем самым гарантирует долгий срок службы аккумулятора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство RC18-115 5133003589 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...