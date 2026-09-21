Зарядное устройство Ryobi 36В RY36C17A 5133004557
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691504
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
36
Ширина, см
8
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х8
Вес, г.
532
Описание товара Зарядное устройство Ryobi 36В RY36C17A 5133004557
Зарядное устройство 36В RY36C17A 5133004557 применяется для зарядки аккумуляторных батарей 36В Ryobi®. Для контроля за состоянием аккумулятора и статусом заряда устройство снабжено светодиодным индикатором.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
36
Ширина, см
8
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство 36В RY36C17A 5133004557 применяется для зарядки аккумуляторных батарей 36В Ryobi®. Для контроля за состоянием аккумулятора и статусом заряда устройство снабжено светодиодным индикатором.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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