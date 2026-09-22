Зарядное устройство Ryobi ONE+ от а/м RC18118C 5133002893
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion, Ni-Cd
Устройство аккумулятора
обойма
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722887
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion, Ni-Cd
Устройство аккумулятора
обойма
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х11
Вес, кг.
1.18
Описание товара Зарядное устройство Ryobi ONE+ от а/м RC18118C 5133002893
Зарядное устройство для электроинструмента Ryobi — это надежное и эффективное решение для поддержания вашего инструмента в рабочем состоянии. Предназначенное для аккумуляторов типа Li-Ion, это зарядное устройство обеспечит безопасную и быструю зарядку для инструментов с напряжением 18 В.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion, Ni-Cd
Устройство аккумулятора
обойма
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство для электроинструмента Ryobi — это надежное и эффективное решение для поддержания вашего инструмента в рабочем состоянии. Предназначенное для аккумуляторов типа Li-Ion, это зарядное устройство обеспечит безопасную и быструю зарядку для инструментов с напряжением 18 В.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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