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Углошлифмашина RAG800-125G 5133002491 Ryobi купить с доставкой в Москве
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Углошлифмашина RAG800-125G 5133002491 Ryobi

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Углошлифмашина RAG800-125G 5133002491 Ryobi - фото 1
Углошлифмашина RAG800-125G 5133002491 Ryobi - фото 2
Углошлифмашина RAG800-125G 5133002491 Ryobi - фото 3
Углошлифмашина RAG800-125G 5133002491 Ryobi - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
нет
  • Углошлифмашина RAG800-125G 5133002491 Ryobi - фото 1
  • Углошлифмашина RAG800-125G 5133002491 Ryobi - фото 2
  • Углошлифмашина RAG800-125G 5133002491 Ryobi - фото 3
  • Углошлифмашина RAG800-125G 5133002491 Ryobi - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659784
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х16х13
Вес, кг.
3.04

Описание товара Углошлифмашина RAG800-125G 5133002491 Ryobi

Углошлифовальная машина Ryobi RAG800-125G позволит выполнять обработку материалов. В оснащении установлен двигатель с мощностью 800 Вт, он обеспечивает прекрасные характеристики при работе. Максимальный диаметр диска составляет 125 мм. Пользоваться инструментом максимально комфортно. Прорезиненное покрытие увеличивает степень фиксации и исключает выскальзывание. Выключатель можно заблокировать. Вам не придется придерживать его в нажатом положении, за счет чего несколько облегчается выполнение работ. Предусмотрен защитный кожух для обеспечения безопасности, его регулировка выполняется без ключа. Питание от сети, подключение осуществляется через кабель. Масса инструмента составляет 2.4 кг, что положительно сказывается на комфортности работы с ним. Предусмотрена блокировка шпинделя, облегчается последующая замена расходных материалов. Скорость вращения может достигать 12000 оборотов в минуту.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Углошлифмашина RAG800-125G 5133002491 Ryobi




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина Ryobi RAG800-125G позволит выполнять обработку материалов. В оснащении установлен двигатель с мощностью 800 Вт, он обеспечивает прекрасные характеристики при работе. Максимальный диаметр диска составляет 125 мм. Пользоваться инструментом максимально комфортно. Прорезиненное покрытие увеличивает степень фиксации и исключает выскальзывание. Выключатель можно заблокировать. Вам не придется придерживать его в нажатом положении, за счет чего несколько облегчается выполнение работ. Предусмотрен защитный кожух для обеспечения безопасности, его регулировка выполняется без ключа. Питание от сети, подключение осуществляется через кабель. Масса инструмента составляет 2.4 кг, что положительно сказывается на комфортности работы с ним. Предусмотрена блокировка шпинделя, облегчается последующая замена расходных материалов. Скорость вращения может достигать 12000 оборотов в минуту.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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