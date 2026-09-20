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Скриптонит - 2004 (4601620108808) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Скриптонит - 2004 (4601620108808) виниловая пластинка

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Скриптонит - 2004 (4601620108808) виниловая пластинка - фото 1
Скриптонит - 2004 (4601620108808) виниловая пластинка - фото 2
Скриптонит - 2004 (4601620108808) виниловая пластинка - фото 3
Скриптонит - 2004 (4601620108808) виниловая пластинка - фото 4
Скриптонит - 2004 (4601620108808) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Скриптонит
Альбом (сингл)
2004
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Скриптонит - 2004 (4601620108808) виниловая пластинка - фото 1
  • Скриптонит - 2004 (4601620108808) виниловая пластинка - фото 2
  • Скриптонит - 2004 (4601620108808) виниловая пластинка - фото 3
  • Скриптонит - 2004 (4601620108808) виниловая пластинка - фото 4
  • Скриптонит - 2004 (4601620108808) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659241
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Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620108808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Скриптонит
Альбом (сингл)
2004
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Привычка (Featuring – 104, Andy Panda), Москва любит..., Шуг (скит), Шуг, Колёса, Не твоё (интерлюдия), Ок, ок, Тем более два (интерлюдия), Як 2, Ха-ха-ха, 104 (интерлюдия), Ступеньки (при уч. 104), Мебель (при уч. Райда), Клёвая (интерлюдия) М’обе, .инсту, Кто на телефоне? (интерлюдия) Truwer, Сердца из железа, Карман, Sebatsya (скит), Похвастаться, Райда (интерлюдия), Ты это серьёзно? (при уч. 104), Як 3, Выходные
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Скриптонит - 2004 (4601620108808) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом казахстанского музыканта Скриптонита, выпущенный 24 декабря 2019 года на лейбле Musica36. Сначала альбом появился эксклюзивно на Apple Music, на других площадках был издан 28 января 2020 года. На альбоме много интерлюдий и скитов; некоторые композиции исполняются другими музыкантами отдельно или вместе со Скриптонитом, в числе гостей 104, Райда, M’Dee, Andy Panda и Truwer. 2004 стал первым сольным проектом Адиля с 2017 года после альбома «Уроборос». Презентация альбома должна была пройти 10 апреля 2020 года в Москве, в Adrenaline Stadium; из-за пандемии COVID-19 концерт был перенесён на 5 июня.



Теги товара: Rap, Скриптонит

Отзывы о товаре Скриптонит - 2004 (4601620108808) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620108808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Скриптонит
Альбом (сингл)
2004
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Привычка (Featuring – 104, Andy Panda), Москва любит..., Шуг (скит), Шуг, Колёса, Не твоё (интерлюдия), Ок, ок, Тем более два (интерлюдия), Як 2, Ха-ха-ха, 104 (интерлюдия), Ступеньки (при уч. 104), Мебель (при уч. Райда), Клёвая (интерлюдия) М’обе, .инсту, Кто на телефоне? (интерлюдия) Truwer, Сердца из железа, Карман, Sebatsya (скит), Похвастаться, Райда (интерлюдия), Ты это серьёзно? (при уч. 104), Як 3, Выходные
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Пятый студийный альбом казахстанского музыканта Скриптонита, выпущенный 24 декабря 2019 года на лейбле Musica36. Сначала альбом появился эксклюзивно на Apple Music, на других площадках был издан 28 января 2020 года. На альбоме много интерлюдий и скитов; некоторые композиции исполняются другими музыкантами отдельно или вместе со Скриптонитом, в числе гостей 104, Райда, M’Dee, Andy Panda и Truwer. 2004 стал первым сольным проектом Адиля с 2017 года после альбома «Уроборос». Презентация альбома должна была пройти 10 апреля 2020 года в Москве, в Adrenaline Stadium; из-за пандемии COVID-19 концерт был перенесён на 5 июня.


Теги товара: Rap, Скриптонит
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