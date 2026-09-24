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Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка

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Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 1
Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 2
Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 3
Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 4
Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 5
Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 6
Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 7
Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 8
Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 9
Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Lightbulb Sun
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 1
  • Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 2
  • Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 3
  • Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 4
  • Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 5
  • Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 6
  • Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 7
  • Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 8
  • Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 9
  • Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659113
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transmission
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transmission
Barcode
[0802644822211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Lightbulb Sun
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Lightbulb Sun, How Is Your Life Today?, Four Chords That Made A Million, Shesmovedon, Last Chance To Evacuate Planet Earth Before It Is Recycled, The Rest Will Flow, Hatesong, Where We Would Be, Russia On Ice, Feel So Low
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lightbulb Sun, How Is Your Life Today?, Four Chords That Made A Million, Shesmovedon, Last Chance To Evacuate Planet Earth Before It Is Recycled, The Rest Will Flow, Hatesong, Where We Would Be, Russia On Ice, Feel So Low



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Transmission
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transmission
Barcode
[0802644822211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Lightbulb Sun
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Lightbulb Sun, How Is Your Life Today?, Four Chords That Made A Million, Shesmovedon, Last Chance To Evacuate Planet Earth Before It Is Recycled, The Rest Will Flow, Hatesong, Where We Would Be, Russia On Ice, Feel So Low
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lightbulb Sun, How Is Your Life Today?, Four Chords That Made A Million, Shesmovedon, Last Chance To Evacuate Planet Earth Before It Is Recycled, The Rest Will Flow, Hatesong, Where We Would Be, Russia On Ice, Feel So Low


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Porcupine Tree - Lightbulb Sun (0802644822211) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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