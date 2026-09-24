Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Norah Jones / Visions (1LP) - это незабываемая возможность получить настоящее музыкальное наслаждение и погрузиться в волшебный мир талантливой певицы Norah Jones. Альбом "Visions" от Norah Jones - это гармоничное сочетание джаза, поп-музыки и соула. Её уникальный голос и эмоциональное исполнение создают атмосферу непревзойденной красоты и элегантности. Norah Jones - непревзойденная артистка с множеством наград, которая завоевала сердца миллионов слушателей. Альбом "Visions" представляет собой искусство её музыкального таланта, в котором каждая нота и каждое слово переносят слушателя в мир незабываемых впечатлений. Купить виниловую пластинку Norah Jones / Visions (1LP) - значит обладать настоящим произведением искусства и добавить ощущение стиля и элегантности в свою коллекцию. Этот альбом станет визитной карточкой вашего аудиоарсенала и приятным воплощением благородства и творчества. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Norah Jones / Visions (1LP) и насладиться изысканными мелодиями и глубокими, эмоциональными текстами, которые раскрывают темы любви, надежды и самореализации. Это альбом, который перенесет вас в мир прекрасного и зажжет в вас огонь вдохновения и страсти к музыке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитМумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2)...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитPaul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка