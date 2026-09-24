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Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка

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Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка - фото 1
Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка - фото 2
Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка - фото 3
Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка - фото 4
Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка - фото 5
Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка - фото 6
Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
VISIONS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка - фото 1
  • Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка - фото 2
  • Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка - фото 3
  • Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка - фото 4
  • Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка - фото 5
  • Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка - фото 6
  • Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658945
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458671490]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
VISIONS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All This Time (Norah Jones/Leon Michels), Staring At The Wall (Norah Jones/Leon Michels), Paradise (Norah Jones/Leon Michels), Queen Of The Sea (Norah Jones), Visions (Norah Jones), Running (Norah Jones/Leon Michels), I Just Wanna Dance (Norah Jones/Leon Michels/Homer Steinweiss), I’m Awake (Norah Jones), Swept Up In The Night (Norah Jones/Leon Michels), On My Way (Norah Jones/Pete Remm), Alone With My Thoughts (Norah Jones/Leon Michels), That’s Life (Norah Jones/Leon Michels)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Norah Jones / Visions (1LP) - это незабываемая возможность получить настоящее музыкальное наслаждение и погрузиться в волшебный мир талантливой певицы Norah Jones. Альбом "Visions" от Norah Jones - это гармоничное сочетание джаза, поп-музыки и соула. Её уникальный голос и эмоциональное исполнение создают атмосферу непревзойденной красоты и элегантности. Norah Jones - непревзойденная артистка с множеством наград, которая завоевала сердца миллионов слушателей. Альбом "Visions" представляет собой искусство её музыкального таланта, в котором каждая нота и каждое слово переносят слушателя в мир незабываемых впечатлений. Купить виниловую пластинку Norah Jones / Visions (1LP) - значит обладать настоящим произведением искусства и добавить ощущение стиля и элегантности в свою коллекцию. Этот альбом станет визитной карточкой вашего аудиоарсенала и приятным воплощением благородства и творчества. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Norah Jones / Visions (1LP) и насладиться изысканными мелодиями и глубокими, эмоциональными текстами, которые раскрывают темы любви, надежды и самореализации. Это альбом, который перенесет вас в мир прекрасного и зажжет в вас огонь вдохновения и страсти к музыке.

Отзывы о товаре Norah Jones - Visions (0602458671490) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458671490]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
VISIONS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All This Time (Norah Jones/Leon Michels), Staring At The Wall (Norah Jones/Leon Michels), Paradise (Norah Jones/Leon Michels), Queen Of The Sea (Norah Jones), Visions (Norah Jones), Running (Norah Jones/Leon Michels), I Just Wanna Dance (Norah Jones/Leon Michels/Homer Steinweiss), I’m Awake (Norah Jones), Swept Up In The Night (Norah Jones/Leon Michels), On My Way (Norah Jones/Pete Remm), Alone With My Thoughts (Norah Jones/Leon Michels), That’s Life (Norah Jones/Leon Michels)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Norah Jones / Visions (1LP) - это незабываемая возможность получить настоящее музыкальное наслаждение и погрузиться в волшебный мир талантливой певицы Norah Jones. Альбом "Visions" от Norah Jones - это гармоничное сочетание джаза, поп-музыки и соула. Её уникальный голос и эмоциональное исполнение создают атмосферу непревзойденной красоты и элегантности. Norah Jones - непревзойденная артистка с множеством наград, которая завоевала сердца миллионов слушателей. Альбом "Visions" представляет собой искусство её музыкального таланта, в котором каждая нота и каждое слово переносят слушателя в мир незабываемых впечатлений. Купить виниловую пластинку Norah Jones / Visions (1LP) - значит обладать настоящим произведением искусства и добавить ощущение стиля и элегантности в свою коллекцию. Этот альбом станет визитной карточкой вашего аудиоарсенала и приятным воплощением благородства и творчества. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Norah Jones / Visions (1LP) и насладиться изысканными мелодиями и глубокими, эмоциональными текстами, которые раскрывают темы любви, надежды и самореализации. Это альбом, который перенесет вас в мир прекрасного и зажжет в вас огонь вдохновения и страсти к музыке.
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