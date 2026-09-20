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Vince Clarke - Songs Of Silence (5400863142049) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Vince Clarke - Songs Of Silence (5400863142049) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Clarke, Vince, Songs Of Silence (5400863142049) - фото 1
Виниловая пластинка Clarke, Vince, Songs Of Silence (5400863142049) - фото 2
Виниловая пластинка Clarke, Vince, Songs Of Silence (5400863142049) - фото 3
Виниловая пластинка Clarke, Vince, Songs Of Silence (5400863142049) - фото 4
Виниловая пластинка Clarke, Vince, Songs Of Silence (5400863142049) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Clarke, Vince, Songs Of Silence (5400863142049) - фото 1
  • Виниловая пластинка Clarke, Vince, Songs Of Silence (5400863142049) - фото 2
  • Виниловая пластинка Clarke, Vince, Songs Of Silence (5400863142049) - фото 3
  • Виниловая пластинка Clarke, Vince, Songs Of Silence (5400863142049) - фото 4
  • Виниловая пластинка Clarke, Vince, Songs Of Silence (5400863142049) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658755
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Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vince Clarke - Songs Of Silence (5400863142049) виниловая пластинка

Знаменитый британский музыкант и автор песен Винс Кларк представляет свой невероятный первый сольный альбом Songs Of Silence!. Винс Кларк, икона эпохи синти-попа, один из первых авторов песен Depeche Mode и почти 40 лет участник дуэта Erasure, раскрывает замечательную новую грань своего музыкального таланта с Songs Of Silence. Композиции альбома воплощают в себе бессловесные повествования, которые манят слушателей в царство захватывающего спокойствия, время от времени перемежающегося яркими выступлениями, которые служат острым напоминанием о человеческом прикосновении, управляющем этой музыкальной одиссеей.

Отзывы о товаре Vince Clarke - Songs Of Silence (5400863142049) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Знаменитый британский музыкант и автор песен Винс Кларк представляет свой невероятный первый сольный альбом Songs Of Silence!. Винс Кларк, икона эпохи синти-попа, один из первых авторов песен Depeche Mode и почти 40 лет участник дуэта Erasure, раскрывает замечательную новую грань своего музыкального таланта с Songs Of Silence. Композиции альбома воплощают в себе бессловесные повествования, которые манят слушателей в царство захватывающего спокойствия, время от времени перемежающегося яркими выступлениями, которые служат острым напоминанием о человеческом прикосновении, управляющем этой музыкальной одиссеей.
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Отзывы


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