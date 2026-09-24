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Bonobo, Migration (5054429005707) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bonobo, Migration (5054429005707) виниловая пластинка

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Bonobo, Migration (5054429005707) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658730
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bonobo, Migration (5054429005707) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bonobo, Migration (5054429005707) виниловая пластинка

Migration - шестой студийный альбом британского продюсера и диджея Bonobo. Он был выпущен 13 января 2017 года. 28 ноября 2017 года Миграция была номинирована на лучший танцевальный / электронный альбом на 60-й ежегодной премии Грэмми, сингл Bambro Koyo Ganda был номинирован на лучшую танцевальную запись.

Отзывы о товаре Bonobo, Migration (5054429005707) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Migration - шестой студийный альбом британского продюсера и диджея Bonobo. Он был выпущен 13 января 2017 года. 28 ноября 2017 года Миграция была номинирована на лучший танцевальный / электронный альбом на 60-й ежегодной премии Грэмми, сингл Bambro Koyo Ganda был номинирован на лучшую танцевальную запись.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bonobo, Migration (5054429005707) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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