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Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка

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Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка - фото 1
Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка - фото 2
Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка - фото 3
Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка - фото 4
Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка - фото 5
Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Fragments
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка - фото 1
  • Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка - фото 2
  • Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка - фото 3
  • Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка - фото 4
  • Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка - фото 5
  • Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658728
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429152937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Fragments
Жанр
House
Трек-лист
Polyghost, Shadows, Rosewood, Otomo, Tides, From you, Closer, Age of Phase, Elysian, Counterpart, Sapien, Day by Day
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка

"Fragments" - студийный альбом английского диджея Bonobo, вышедший в 2022 году. Издание на двойном черном 140-гр виниле включает код на скачивание альбома с официального сайта. Bonobo (Саймон Грин)- британский музыкант, продюсер и диджей. Свой первый альбом "Animal Magic" Bonobo выпустил на лейбле Tru Thoughts в 2000 году. Грин записал альбом в одиночку и сам исполнил большинство инструментальных партий. Работа удостоилась внимания прессы и крупных лейблов. В 2001 году Bonobo перешёл на лейбл Ninja Tune, на котором с тех пор выпустил еще пять альбомов.

Отзывы о товаре Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429152937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Fragments
Жанр
House
Трек-лист
Polyghost, Shadows, Rosewood, Otomo, Tides, From you, Closer, Age of Phase, Elysian, Counterpart, Sapien, Day by Day
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Fragments" - студийный альбом английского диджея Bonobo, вышедший в 2022 году. Издание на двойном черном 140-гр виниле включает код на скачивание альбома с официального сайта. Bonobo (Саймон Грин)- британский музыкант, продюсер и диджей. Свой первый альбом "Animal Magic" Bonobo выпустил на лейбле Tru Thoughts в 2000 году. Грин записал альбом в одиночку и сам исполнил большинство инструментальных партий. Работа удостоилась внимания прессы и крупных лейблов. В 2001 году Bonobo перешёл на лейбл Ninja Tune, на котором с тех пор выпустил еще пять альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bonobo - Fragments (5054429152937) виниловая пластинка - купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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