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Наушники Sony WI-C100 LZ синий купить с доставкой в Москве
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Наушники Sony WI-C100 LZ синий

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Наушники Sony WI-C100 LZ синий - фото 1
Наушники Sony WI-C100 LZ синий - фото 2
Наушники Sony WI-C100 LZ синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники с микрофоном
  • Наушники Sony WI-C100 LZ синий - фото 1
  • Наушники Sony WI-C100 LZ синий - фото 2
  • Наушники Sony WI-C100 LZ синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658373
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Sony WI-C100 LZ синий
1 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники с микрофоном
Размеры в упаковке, см
14х7х2
Вес, г.
60

Описание товара Наушники Sony WI-C100 LZ синий

Стильный практичный аксессуар. Выполнен из качественых материалов по современным технологиям.

Отзывы о товаре Наушники Sony WI-C100 LZ синий




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники с микрофоном
Описание
Стильный практичный аксессуар. Выполнен из качественых материалов по современным технологиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sony WI-C100 LZ синий - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1930 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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