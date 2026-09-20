Подставка UGREEN LP106 (50747) черный
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Характеристики
Описание товара Подставка UGREEN LP106 (50747) черный
Держатель настольный Ugreen LP106 черного цвета с серебристым обеспечивает устойчивое положение и безопасное крепление смартфонов и планшетов диагональю от 4” до 7.9”. Модель размером 95?85?14 мм представляет собой подставку, которую можно установить на стол, полку, любую другую горизонтальную поверхность. Фиксация мобильного устройства в держателе осуществляется с помощью подставки. Держатель настольный Ugreen LP106 оснащен подвижной штангой. Конструкция позволяет менять угол наклона смартфона и фиксировать его в удобном положении для игр, ввода текста или просмотра контента. Пластиковый корпус устойчив к влаге и механическим воздействиям. Благодаря складной конструкции держатель поместиться в кармане сумки, куртки, он будет занимать минимум места при хранении в ящике стола, на полке.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
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