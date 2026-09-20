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Подставка UGREEN LP106 (50747) черный купить с доставкой в Москве
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Подставка UGREEN LP106 (50747) черный

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Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 1
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 2
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 3
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 4
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 5
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 6
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 1
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 2
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 3
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 4
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 5
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 6
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 657707
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Подставка UGREEN LP106 (50747) черный
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Высота, см
9.5
Особенности
складная конструкция
Цвет
черный
Ширина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
150

Описание товара Подставка UGREEN LP106 (50747) черный

Держатель настольный Ugreen LP106 черного цвета с серебристым обеспечивает устойчивое положение и безопасное крепление смартфонов и планшетов диагональю от 4” до 7.9”. Модель размером 95?85?14 мм представляет собой подставку, которую можно установить на стол, полку, любую другую горизонтальную поверхность. Фиксация мобильного устройства в держателе осуществляется с помощью подставки. Держатель настольный Ugreen LP106 оснащен подвижной штангой. Конструкция позволяет менять угол наклона смартфона и фиксировать его в удобном положении для игр, ввода текста или просмотра контента. Пластиковый корпус устойчив к влаге и механическим воздействиям. Благодаря складной конструкции держатель поместиться в кармане сумки, куртки, он будет занимать минимум места при хранении в ящике стола, на полке.

Отзывы о товаре Подставка UGREEN LP106 (50747) черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Высота, см
9.5
Особенности
складная конструкция
Цвет
черный
Ширина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель настольный Ugreen LP106 черного цвета с серебристым обеспечивает устойчивое положение и безопасное крепление смартфонов и планшетов диагональю от 4” до 7.9”. Модель размером 95?85?14 мм представляет собой подставку, которую можно установить на стол, полку, любую другую горизонтальную поверхность. Фиксация мобильного устройства в держателе осуществляется с помощью подставки. Держатель настольный Ugreen LP106 оснащен подвижной штангой. Конструкция позволяет менять угол наклона смартфона и фиксировать его в удобном положении для игр, ввода текста или просмотра контента. Пластиковый корпус устойчив к влаге и механическим воздействиям. Благодаря складной конструкции держатель поместиться в кармане сумки, куртки, он будет занимать минимум места при хранении в ящике стола, на полке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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